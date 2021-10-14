Одноногий "пермский стрелок" сделал признание (видео)

Бекмансуров после ампутации не мог выехать в суд, поэтому служители Фемиды прибыли в больницу

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября хладнокровно расстрелял более 40 человек в университете Перми (РФ), где шестеро погибли, избрали меру пресечения.

По информации местных Телеграмм-каналов, из-за того, что стрелок еще восстанавливается после множественных ранений (во время ликвидации прострелены внутренние органы, медики ампутировали ему ногу), судебное заседание пришлось сделать выездным — в актовом зале пермской больницы.

Бекмансуров на суде в Перми

18-летний Бекмансуров полностью признал свою вину в массовом убийстве, и суд арестовал его на два месяца, пока продолжаются следственные действия. В ближайшее время убийцу должны увезти в СИЗО.

Бекмансуров признал свою вину

Отметим, что 4 дня после смертельного шуттинга Бекмансуров был в коме, а когда из нее вышел, заявил, что ничего не помнит.

Из реанимации стрелка перевели в VIP-палату: дескать, здесь удобнее охранять пациента, ведь копы получили информацию, что его хотят убить родные погибших студентов. Окна заклеили зеркальной пленкой, на этаж никого не пускали. Теперь же из комфортабельных условий убийцу без ноги отправят в изолятор.

Напомним, момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.