Одноногий "пермський стрілок" зробив зізнання (відео)

Бекмансуров після ампутації не міг виїхати в суд, тому служителі Феміди прибули до лікарні

Пермському стрілку Тимуру Бекмансурову, який 20 вересня холоднокровно розстріляв більше 40 осіб в університеті Пермі (РФ), де шестеро загинули, обрали запобіжний захід.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, через те, що стрілок ще відновлюється після множинних поранень (під час ліквідації простріляні внутрішні органи, медики ампутували йому ногу), судове засідання довелося зробити виїзним — в актовій залі пермської лікарні.

Бекмансуров на суді в Пермі

18-річний Бекмансуров повністю визнав свою провину в масовому вбивстві, і суд заарештував його на два місяці, поки тривають слідчі дії. Найближчим часом вбивцю повинні відвезти в СІЗО.

Бекмансуров визнав свою провину

Відзначимо, що 4 дні після смертельного шуттінгу Бекмансуров був в комі, а коли з неї вийшов, заявив, що нічого не пам’ятає.

З реанімації стрілка перевели в VIP-палату: мовляв, тут зручніше охороняти пацієнта, адже копи отримали інформацію, що його хочуть вбити рідні загиблих студентів. Вікна заклеїли дзеркальною плівкою, на поверх нікого не пускали. Тепер же з комфортабельних умов вбивцю без ноги відправлять в ізолятор.

Нагадаємо, момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.