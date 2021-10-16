У США невідомий відкрив вогонь на футбольному матчі: є постраждалі

У США знову неспокійно через стрілянину на стадіоні.

У п’ятницю, 15 жовтня, невідомий відкрив вогонь на футбольному матчі в Мобілі (штат Алабама, США).

Про це повідомляє bnonews.

На грі в американський футбол між шкільними командами на стадіоні "Ледд-Пібл" невідомий почав стрілянину. В результаті уболівальники і гравці почали в паніці тікати в пошуках укриття. Начальник місцевої поліції Пол Прайн повідомив, що в результаті стрілянини було поранено четверо осіб — три чоловіки і одна жінка. Один з потерпілих знаходиться в госпіталі в критичному стані. У поліції також повідомили, що поки не вдалося зловити стрілка, про особу якого поки нічого не відомо. Також не відомі і мотиви злочинця.

На опублікованих кадрах видно, як уболівальники і футболісти в паніці тікають зі стадіону:

Місто Мобіл на мапі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній зі шкіл Техасу сталася стрілянина після конфлікту учнів. В результаті інциденту було поранено четверо.

Нагадаємо, нещодавно "пермський стрілок" Тимур Бекмансуров, який розстріляв понад 40 осіб в університеті Пермі, зробив зізнання в актовому залі місцевої лікарні.