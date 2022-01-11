Россия ввела войска в Казахстан, но своих мирных граждан бросила: детали

Россиянка жалуется на грубость в посольстве и не может попасть в аэропорт, так как город "вымер"

В неспокойном Казахстане, после протестов в котором президент Владимир Путин высказался и об Украине, остаются россияне. Не только военные "миротворцы", но и гражданские, мечтающие как можно скорее покинуть горячую точку. Впрочем, некоторые жители РФ столкнулись с проблемой: они не могут добраться до аэропорта, так как города якобы "вымерли", а МИД не оказывает никакой помощи.

Об этом рассказала россиянка по имени Ася, которую цитируют местные Телеграмм-каналы.

Женщина говорит, что застряла в Алматы, где периодически стреляют, где нет интернета, работающих банкоматов, такси и не курсирует общественный транспорт. Ася говорит, что информацию о том, что она хочет уехать домой, в РФ, передали в МИД, но там ей помочь якобы отказались.

"До аэропорта добирайтесь сами, какая разница как. Кто вы такая, чтобы за вами присылать машину", — цитирует услышанные в посольстве слова россиянка.

Она опровергает информацию о том, что в Казахстане идет оперативный вывоз граждан РФ. Дескать, проблема с дорогой — это забота исключительно каждого в отдельности, а добраться до аэропорта в столь непростое время очень сложно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит крупнейший город Казахстана — Алматы — спустя неделю массовых протестов и после военной зачистки.

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