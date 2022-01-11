Росія ввела війська до Казахстану, але своїх мирних громадян покинула: деталі

Росіянка скаржиться на грубість у посольстві і не може потрапити до аеропорту, оскільки місто "вимерло"

У неспокійному Казахстані, після протестів у якому президент Володимир Путін висловився і про Україну, залишаються росіяни. Не лише військові "миротворці", а й цивільні, які мріють якнайшвидше залишити гарячу точку. Втім, деякі жителі РФ зіткнулися з проблемою: вони не можуть дістатися аеропорту, оскільки міста нібито "вимерли", а МЗС не надає жодної допомоги.

Про це розповіла росіянка на ім’я Ася, яку цитують місцеві Телеграм-канали.

Жінка каже, що застрягла в Алмати, де періодично стріляють, де немає інтернету, банкоматів, що працюють, таксі і не курсує громадський транспорт. Ася каже, що інформацію про те, що вона хоче виїхати додому, до РФ, передали в МЗС, але там їй допомогти нібито відмовилися.

"До аеропорту добирайтеся самі, яка різниця як. Хто ви така, щоб за вами надсилати машину", — цитує почуті в посольстві слова росіянка.

Вона спростовує інформацію про те, що в Казахстані йде оперативне вивезення громадян РФ. Мовляв, проблема з дорогою — це турбота виключно кожного окремо, а дістатися аеропорту в такий непростий час дуже складно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найбільше місто Казахстану — Алмати — через тиждень масових протестів і після військової зачистки.

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