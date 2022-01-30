Укр

"Скрытый Омикрон" распространяется по миру: в чем опасность новой разновидности COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В некоторых странах мира начал распространятся "скрытый" Omicron
В некоторых странах мира начал распространятся "скрытый" Omicron

Этот штамм оказался заразнее своего предшественника и его гораздо сложнее диагностировать.

В то время как штамм коронавируса "Омикрон" большими темпами распространяется по Украине, в некоторых странах уже успела появится его мутация, которую эксперты назвали "скрытым Омикроном" (BA.2).

Как рассказал изданию ABC news специалист Гарвардского университета Джон Браунштейн, отличие штамма ВА.2 от обычного "Омикрона" (BA.1) в том, что его значительно сложнее распознать.

Эксперт отметил, что простые тесты на COVID-19 могут показать только положительный или отрицательный результат, однако с их помощью невозможно определить конкретный подтип. И если в обычном "Омикроне" есть определенная генетическая особенность, которая позволяет его быстро классифицировать, то в новой мутации BA.2 этой характеристики нет.

Новую мутацию можно распознать только с помощью генетического секвенирования, что значительно усложняет его диагностику.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

В агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании сообщили, что "скрытый Омикрон" распространяется значительно быстрее обычного. Исследования показали, что пациенты с вирусом BA.2 заражали членов своих семей в 13,4 процента случаев, что на 3,1 процента превышает распространение обычного "Омикрона".

Также опасность нового вируса в том, что им с большей вероятностью можно заболеть второй раз.

Отметим, что о первых случаях заражения вирусом BA.2 уже сообщили в Великобритании, США, Дании, Швеции, Норвегии и Алжире.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Ранее сообщалось, что сильнее всего штамм "Омикрон" бьет по детям, а по симптомам напоминает обычный грипп. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко, озвучив самые типичные проявления болезни у детворы.

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Теги:
#Мутация #Коронавирус #Covid-19 #Новый штамм #Омикрон
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