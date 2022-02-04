Укр

США отправили военных в Европу: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Посадка в военно-транспортный самолет Новость обновлена 04 февраля 2022, 09:18
Посадка в военно-транспортный самолет

Солдат США примут три страны.

Американские военные отправились в Европу из-за риска эскалации ситуации в Украине. Первый самолет Boeing C-17 Globemaster III вылетел с базы Форт-Брегг в США. На его борту — солдаты 18 воздушно-десантного корпуса.

Об этом сообщил в "Твиттер" авиапортал Airlive.

Он направляется в восточную Европу. Всего США перебросит три тысячи военных в Польшу, Германию и Румынию. Эти страны НАТО усиливают на фоне риска вторжения России в Украину. В Румынию направят тысячу военнослужащих, таким образом контингент в этой стране увеличится более чем вдвое — до 1900 человек.

Еще две тысячи направят в Польшу и Германию. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что цель ротации войск — укрепление обороны НАТО, а не участие в вероятных боевых действиях в Украине.

Согласно данным системы отслеживания самолет уже вылетел обратно из Германии. Туда прибыли 300 человек. Еще 1700 – направили в Польшу.

Данные Radarbox
Данные Radarbox

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Европу всего могут направить примерно 8,5 тысячи американских солдат, из которых около двух тысяч разместятся в Польше. Такие данные озвучивали в Бюро национальной безопасности страны, которая накануне сообщила о передаче Украине мощных новейших ПЗРК.

Теги:
#Европа #США #НАТО #Войска
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