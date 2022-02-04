США відправили військових до Європи: що відомо

Солдат США приймуть три країни.

Американські військові вирушили до Європи через ризик ескалації ситуації в Україні. Перший літак Boeing C-17 Globemaster III вилетів із бази Форт-Брегг у США. На його борту – солдати 18 повітряно-десантного корпусу.

Про це повідомив у "Твіттері" авіапортал Airlive.

Він прямує до східної Європи. Усього США перекине три тисячі військових до Польщі, Німеччини та Румунії. Ці країни НАТО посилюють на тлі ризику вторгнення Росії до України. У Румунію направлять тисячу військовослужбовців, таким чином контингент у цій країні збільшиться більш як удвічі — до 1900 осіб.

Ще дві тисячі направлять до Польщі та Німеччини. Прессекретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що мета ротації військ – зміцнення оборони НАТО, а не участь у ймовірних бойових діях в Україні.

За даними системи відстеження, літак вже вилетів назад з Німеччини. Туди прибули 300 осіб. Ще 1700 — направили до Польщі.

Дані Radarbox

Раніше "Телеграф" писав про те, що до Європи всього можуть направити приблизно 8,5 тисяч американських солдатів, з яких близько двох тисяч розмістяться у Польщі. Такі дані озвучували у Бюро національної безпеки країни, яка напередодні повідомила про передачу Україні найпотужніших новітніх ПЗРК.