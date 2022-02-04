Рус

США відправили військових до Європи: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
28
Посадка у військово-транспортний літак Новина оновлена 04 лютого 2022, 09:18
Посадка у військово-транспортний літак

Солдат США приймуть три країни.

Американські військові вирушили до Європи через ризик ескалації ситуації в Україні. Перший літак Boeing C-17 Globemaster III вилетів із бази Форт-Брегг у США. На його борту – солдати 18 повітряно-десантного корпусу.

Про це повідомив у "Твіттері" авіапортал Airlive.

Він прямує до східної Європи. Усього США перекине три тисячі військових до Польщі, Німеччини та Румунії. Ці країни НАТО посилюють на тлі ризику вторгнення Росії до України. У Румунію направлять тисячу військовослужбовців, таким чином контингент у цій країні збільшиться більш як удвічі — до 1900 осіб.

Ще дві тисячі направлять до Польщі та Німеччини. Прессекретар Пентагону Джон Кірбі зазначив, що мета ротації військ – зміцнення оборони НАТО, а не участь у ймовірних бойових діях в Україні.

За даними системи відстеження, літак вже вилетів назад з Німеччини. Туди прибули 300 осіб. Ще 1700 — направили до Польщі.

Дані Radarbox
Дані Radarbox

Раніше "Телеграф" писав про те, що до Європи всього можуть направити приблизно 8,5 тисяч американських солдатів, з яких близько двох тисяч розмістяться у Польщі. Такі дані озвучували у Бюро національної безпеки країни, яка напередодні повідомила про передачу Україні найпотужніших новітніх ПЗРК.

Теги:
#Європа #США #НАТО #Війська
Найвища летальність – на Запоріжжі
Україна
Такого ще не було: в Україні зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Найвища летальність – на Запоріжжі
Такого ще не було: в Україні зафіксували рекордну кількість випадків коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Що відбувається з цінами на квартири у столиці
Ціни на квартири в Україні зростають: названо п'ять причин
Дата публікації
Категорія
Українці ще застануть морозну та сніжну погоду
Сувора зима повертається: синоптик назвала дату похолодання
Дата публікації
Категорія
Справа про стрілка з Дніпра набуває нового розголосу
"Дніпровський стрілець" Рябчук зробив несподівану заяву: подробиці
Дата публікації
Категорія
Російські війська
У США оприлюднили плани Росії щодо створення приводу для вторгнення в Україну