У Елизаветы II коронавирус: что известно о состоянии здоровья королевы
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Королева чувствует легкие симптомы болезни
95-летняя королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает Sky News.
Известно, что Елизавета испытывает легкие симптомы коронавируса, но планирует выполнять легкие королевские обязанности на этой неделе. У сына королевы, принца Чарльза, уже второй раз за месяц был обнаружен Covid. Он виделся с матерью за несколько дней до того, как она заболела.
Несколько дней назад, до позитивного ковид-теста, королева сообщила, что испытывает проблемы со здоровьем — Елизавете очень тяжело двигаться, передвигается она только с тростью.
"Как видите, я не могу двигаться", — сказала королева во время приема нового министра обороны Соединенного Королевства генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника контр-адмирала Джеймса Маклеода.
Элизавета II стала королевой Великобритании в 1953 году.
Недавно стало известно, что Елизавета собирается судиться со своим внуком Гарри и его супругой Меган Маркл.
Напомним, коронавирусом заболел скандальный российский политик Владимир Жириновский.
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