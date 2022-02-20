У Елизаветы II коронавирус: что известно о состоянии здоровья королевы

Королева чувствует легкие симптомы болезни

95-летняя королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, передает Sky News.

Известно, что Елизавета испытывает легкие симптомы коронавируса, но планирует выполнять легкие королевские обязанности на этой неделе. У сына королевы, принца Чарльза, уже второй раз за месяц был обнаружен Covid. Он виделся с матерью за несколько дней до того, как она заболела.

Несколько дней назад, до позитивного ковид-теста, королева сообщила, что испытывает проблемы со здоровьем — Елизавете очень тяжело двигаться, передвигается она только с тростью.

"Как видите, я не могу двигаться", — сказала королева во время приема нового министра обороны Соединенного Королевства генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника контр-адмирала Джеймса Маклеода.

Элизавета II стала королевой Великобритании в 1953 году.

Недавно стало известно, что Елизавета собирается судиться со своим внуком Гарри и его супругой Меган Маркл.

Напомним, коронавирусом заболел скандальный российский политик Владимир Жириновский.