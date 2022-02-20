У Єлизавети II коронавірус: що відомо про стан здоров'я королеви

Королева відчуває легкі симптоми хвороби

95-річна королева Великої Британії Єлизавета II здала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомили у Букінгемському палаці, передає Sky News.

Відомо, що Єлизавета відчуває легкі симптоми коронавірусу, але планує виконувати легкі королевські обов'язки цього тижня. У сина королеви, принца Чарльза, вже вдруге за місяц був виявлений Covid. Він бачився із матір'ю за кілька днів до того, як вона захворіла.

Кілька днів тому, до позитивного ковід-тесту, королева повідомила, що відчуває проблеми зі здоров'ям — Єлизаветі дуже важко рухатись, пересувається вона лише із тростиною.

"Як бачете, я не можу рухатися", — сказала королева під час прийому нового міністра оборони Сполученого Королівства генерал-майора Елдона Міллара та його попередника контр-адмірала Джеймса Маклеода.

Элизавета II стала королевою Великої Британії у 1953 році.

Нещодавно стало відомо, що Єлизавета збирається судитися зі своїм онуком Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Нагадаємо, на коронавірус захворів скандальний російський політик Володимир Жириновський.