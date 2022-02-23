В Беларуси готовят повод для вторжения в Украину? Тревожные фото

Есть подозрения, что РФ готовит новую провокацию

В Беларуси в границу с Украиной отправили старый нерабочий бомбардировщик Су-24.

Фото опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Цаплиенко отметил, что фото распространялись на белорусских страницах в соцсетях. Таким образом, по мнению автора, на белорусской стороне с подачи россиян создают повод для вторжения в Украину с севера. Интересно, что опубликованный на фото Су-24 уже давно не стоит на вооружении Беларуси, но до сих пор продолжает использоваться в Украине.

Фото из пабликов в Беларуси

"Учитывая последние события на границе, нельзя исключать тот факт, что вскоре рупоры пропаганды заявят, что такой самолет был сбит системами ПВО Беларуси при попытке атаковать российскую группировку войск, занимающую позиции для удара по Украине. Все украинские самолеты имеют свои серийные номера, но когда ищешь возможность вторжения, это уже не важно», — пишет автор из Беларуси.

Напомним, блогер и журналист Макс Гадюкин пошутил о том, что Россия сделает с Беларусью – захватит и переименует в Украину.

Также народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко считает, что Путин захватит Беларусь и рассказал, в какой роли в этой ситуации будет Лукашенко.