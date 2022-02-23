У Білорусі готують привід для вторгнення до України? Тривожні фото

Є підозри, що РФ готує нову провокацію

У Білорусі до кордону з Україною відправили старий неробочий бомбардувальник Су-24.

Фото опублікував у Telegram війсковий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Цаплієнко зазначив, що фото поширювали у білоруських сторінках в соцмережах. Таким чином, на думку автора, на білоруському боці з подачі росіян створюють привід для вторгнення до України з півночі. Цікаво, що опублікований на фото Су-24 вже давно не стоїть на озброєнні Білорусі, але й досі продовжує використовуватись в Україні.

Фото з пабліків у Білорусі

"Враховуючи останні події на кордоні, не можна виключати того факту, що незабаром рупори пропаганди заявлять, що такий літак був збитий системами ППО Білорусі при спробі атакувати російське угруповання військ, яке займає позиції для удару по Україні. всі українські літаки мають свої серійні номери, але коли шукаєш нагоду вторгнення, це вже не важливо", — пише автор з Білорусі.

Нагадаємо, блогер і журналіст Макс Гадюкін пожартував про те, що Росія зробить з Білоруссю — захопить і перейменовує в Україну.

Також народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко вважає, що Путін захопить Білорусь та розповів, в якій ролі в цій ситуації буде Лукашенко.