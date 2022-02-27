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Генассамблея ООН соберется из-за войны России против Украины: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На заседании должны принять резолюцию об осуждении действий РФ Новость обновлена 27 февраля 2022, 23:25
На заседании должны принять резолюцию об осуждении действий РФ

Заседание Генассамблеи должно состояться в ближайшие 24 часа.

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 27 февраля, на внеочередном заседании из-за войны России с Украиной проголосовал за резолюцию о созыве Генассамблеи.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

За соответствующее решение проголосовали 11 стран, 3 воздержались, а РФ голосовала против. Такое решение российской стороны не удивило, ведь резолюция осуждает вооруженную агрессию РФ против Украины, требует от нее "немедленного, полного и безусловного возвращения всех ее военных сил с территории Украины в ее международно признанные границы" и отмены независимости так называемых "ДНР-ЛНР".

Известно, что чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине должна состояться в течение 24 часов.

Напомним, что Совбез ООН по украинскому вопросу собирался 22 февраля, когда Россия признала квазиреспублики "ЛДНР". Тогда представители цивилизованных стран осудили РФ. Российская сторона того дня риторикой не удивила, мол, всему якобы виноват "майданский режим" в Украине и Киев якобы "не выполняет Минские соглашения".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский обратился в ООН из-за тысяч трупов российских оккупантов в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Война #Генеральная ассамблея ООН
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