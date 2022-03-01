Первая страна из "Большой семерки" отказывается от импорта российской нефти: подробности

Канада не будет закупать нефть у России и пообещала дать гранатометы для ВСУ

Канада первой в мире решила отказаться от закупок сырой нефти из России в ответ на вторжение в Украину. Кроме того страна планирует выделить противотанковое вооружение для нужд ВСУ.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

"Народу Украины: ваша храбрость поистине выдающаяся. Весь мир наблюдает за вашим мужеством и силой", — заявил журналистам премьер Канады Джастин Трюдо.

Он рассказал, что его страна откажется от закупок сырой нефти из России и напомнил, что в 2019 году Канада купила российской нефти на 550 миллионов долларов.

Трюдо добавил, что правительство рассмотрит упрощение процедуры въезда для беженцев и ускорит рассмотрение иммиграционных заявлений.

Министр обороны страны Анита Ананд в свою очередь добавила, что в скором времени планируется отгрузка 100 противотанковых гранатометов системы "Карл Густав" и 2000 ракет к ним. Помимо того она напомнила, что в Украину уже было отправлено стрелковое оружие на 8 миллионов долларов, а в планах поставки защитного снаряжения еще на 25 миллионов.

Как сообщалось ранее, Европейский союз одобрил передачу на нужды ВСУ авиации из стран Восточной Европы. Речь идет о 70 истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25.