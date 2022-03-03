Боррель созывает внеочередную встречу министров ЕС

Встреча пройдет с участием Кулебы, Блинкена и Столтенберга.

Уже седьмого и восьмого марта в Гааге пройдут публичные слушания Международного суда ООН по делу "Украина против россии". Украинские власти ранее приняли решение подать в суд на россию за геноцид населения Украины, который армия рф устроила на территории нашей страны. За пару дней до первых слушаний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель решил созвать внеочередное заседание министров.

О встрече, которая назначена на пятницу, 4 марта, написал Жозеп Боррель у себя на странице в Твиттере.

"В пятницу я созвал внеочередной Совет по иностранным делам ЕС. Мы вместе в трансатлантическом единстве против торгов России и солидарны с Украиной", – написал Боррель.

Также политик добавил, что на заседание он пригласил и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, госсекретаря США Энтони Блинкена, главу МИД Британии Лиз Трасс, главу МИД Канады Мелани Жоли и генсека НАТО.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины цивилизованные страны мира пошли на мощнейшие санкции, чтобы остановить кровавого диктатора путина, в частности Евросоюз 2 марта отключил крупные банки россии от SWIFT.

Также после начала войны в Украине Евросоюз также наложил персональные санкции на путина и министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова. Их иностранные активы были заморожены.