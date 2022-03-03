Борель скликає позачергову зустріч міністрів ЄС

Зустріч пройде за участю Кулеби, Блінкена та Столтенберга.

Вже сьомого та восьмого березня у Гаазі відбудуться публічні слухання Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти росії". Українська влада раніше ухвалила рішення подати до суду на росію за геноцид населення України, який армія Росії влаштувала на території нашої країни. За кілька днів до перших слухань голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вирішив скликати позачергове засідання міністрів.

Про зустріч, яка призначена на п’ятницю, 4 березня, написав Жозеп Боррель у себе на сторінці у Твіттері.

"У п’ятницю я скликав позачергову Раду із закордонних справ ЄС. Ми разом у трансатлантичній єдності проти торгів Росії та солідарні з Україною ", — написав Боррель.

Також політик додав, що на засідання він запросив і голову МЗС України Дмитра Кулебу, держсекретаря США Ентоні Блінкена, голову МЗС Британії Ліз Трасс, голову МЗС Канади Мелані Жолі та генсека НАТО.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії на територію України цивілізовані країни світу пішли на найпотужніші санкції, щоб зупинити кривавого диктатора путіна, зокрема, Євросоюз 2 березня відключив великі банки росії від SWIFT.

Також після початку війни в Україні Євросоюз також наклав персональні санкції на путіна та міністра закордонних справ російської федерації Сергія Лаврова. Їхні іноземні активи були заморожені.