Эрдоган нашел виновных во вторжении путина в Украину

Турецкий лидер напомнил о слабой реакции мира на захват Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной нынешнего вторжения россии в Украину стала недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Крыма в 2014 году.

Как пишет "Укринформ", об этом он заявил во время открытия Анталийского дипломатического форума.

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной?", — спросил он.

Он отметил, что в настоящее время говорить начали даже те, кто молчал, когда россия захватывала Крымский полуостров и обвинил международное сообщество в том, что оно в то время не проявило необходимой чуткости и не дало достаточной поддержки для исправления этой несправедливости.

В то же время он отметил, что нынешней войну можно было бы избежать, если бы инструменты дипломатии применялись более действенно.

"Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", — сказал Эрдоган.

Как сообщалось ранее, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупационным войскам не удалось достичь своих целей военным путем, а потому теперь они будут наращивать число обстрелов по украинской гражданской инфраструктуре и самим мирным жителям.

Вместе с тем в ООН подтвердили, что россия в ходе вторжения применила против городов Украины запрещенные кассетные бомбы.