Ердоган знайшов винних у вторгненні путіна в Україну

Турецький лідер нагадав про слабку реакцію світу на захоплення Криму

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що причиною цьогорічного вторгнення росії в Україну стала недостатня реакція світової спільноти на окупацію Криму у 2014 році.

Як пише "Укрінформ", про це він заявив під час відкриття Анталійського дипломатичного форуму.

"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи ми б зіткнулися з сьогоднішньою картиною?", — запитав він.

Він зазначив, що зараз говорити почали навіть ті, хто мовчав, коли росія захоплювала Кримський півострів і звинуватив міжнародне співтовариство в тому, що воно в той час не виявило необхідної чуйності та не дало достатньої підтримки для виправлення цієї несправедливості.

Водночас він зазначив, що нинішню війну можна було б уникнути, якби інструменти дипломатії застосовувалися більш дієво.

"Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої будинки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, безневинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії", — сказав Ердоган.

Як повідомлялося раніше, Генштаб ЗСУ повідомив, що окупаційним військам не вдалося досягти своїх цілей військовим шляхом, а тому тепер вони нарощуватимуть кількість обстрілів з української цивільної інфраструктури та мирних жителів.

Водночас в ООН підтвердили, що росія під час вторгнення застосувала проти міст України заборонені касетні бомби.