Рашисты сбрасывали кассетные бомбы на Харьков и Угледар, подтвердили в ООН: подробности

ООН проинформирована, что оккупанты бросали этот вид бомб по украинским городам.

Организация Объединенных наций получила доказательство того, что россия в войне против Украины применили кассетные боеприпасы. Их было сброшено на город Угледар Донецкой области и Харьков.

Об этом говорится в сообщении Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека.

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"Мы получили правдивые сообщения о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах. 24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в Угледаре, в результате чего 4 мирных жителя погибли, 10 человек получили ранения. А также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница. Были и другие обстрелы кассетными боеприпасами в нескольких районах Харькова, в результате которых 9 мирных жителей погибли и 37 получили ранения", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что применение кассетных ракет в населенных пунктах запрещено нормами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий.

Напомним, что кассетные бомбы в Украине оккупанты также использовали 4 марта — на 9-й день войны против Украины.

Кассетная бомба и последствия ее взрыва

Кассетные бомбы — авиабомбы и артиллерийские снаряды, состоящие из выталкиваемого заряда и сотен взрывоопасных малых боевых элементов, раскидывающихся на большую территорию. Далеко не все из них взрываются при падении. Нередко они остаются в боевом состоянии многие годы, представляя угрозу для мирного населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британская разведка зафиксировала факт сброса оккупантами "вакуумных бомб" на мирные города. По их данным, рашисты использовали ТОС-1А более известные под названием "Солнцепек" в Донецкой области, при обстреле Тростянца на Сумщине, а также в Запорожской области.