Еще одна страна ввела санкции против путина и его прихвостней
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Цивилизованный мир бьет санкциями по агрессору.
В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Новая Зеландия ввела санкции против верхушки российской власти.
Об этом сообщает сайт новозеландского правительства.
По информации источника, в четверг вступил в силу первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении рф, в частности ограничения вводятся против кровавого диктатора владимира путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Министерства обороны Сергея Шойгу. Также в санкционные списки попали и другие высокопоставленные чиновники рф:
- глава МВД Владимир Колокольцев,
- глава ФСБ россии Александр Бортников,
- спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
- спикер Госдумы Вячеслав Володин,
- руководитель администрации президента рф Антон Вайно,
- секретарь Совбеза рф Николай Патрушев,
- заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев,
- директор Службы внешней разведки рф Сергей Нарышкин.
Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страну. Кроме того, посещать Новую Зеландию теперь не смогут 364 российских политиков, военнослужащих и журналистов. Также введены ограничения к 19 российским организациям.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что ее страна усилит санкционное давление на рф в ближайшие несколько недель.
Ранее сообщалось, что рф ввела ответные санкции против США, но лишь рассмешила сеть.
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