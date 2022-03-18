Еще одна страна ввела санкции против путина и его прихвостней

Цивилизованный мир бьет санкциями по агрессору.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Новая Зеландия ввела санкции против верхушки российской власти.

Об этом сообщает сайт новозеландского правительства.

По информации источника, в четверг вступил в силу первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении рф, в частности ограничения вводятся против кровавого диктатора владимира путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Министерства обороны Сергея Шойгу. Также в санкционные списки попали и другие высокопоставленные чиновники рф:

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глава МВД Владимир Колокольцев,

глава ФСБ россии Александр Бортников,

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,

спикер Госдумы Вячеслав Володин,

руководитель администрации президента рф Антон Вайно,

секретарь Совбеза рф Николай Патрушев,

заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев,

директор Службы внешней разведки рф Сергей Нарышкин.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страну. Кроме того, посещать Новую Зеландию теперь не смогут 364 российских политиков, военнослужащих и журналистов. Также введены ограничения к 19 российским организациям.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что ее страна усилит санкционное давление на рф в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что рф ввела ответные санкции против США, но лишь рассмешила сеть.