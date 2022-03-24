Российская "эстонка" пожаловалась на беженцев из Украины: в соцсетях ей ответили (видео)

Страны Европы любезно помогают убежавшим от войны украинцам, однако некоторым это не по душе

В Украине продолжается уже 29 день войны, которую российская федерация развернула на украинских территориях. За это время более трех миллионов украинцев вынужденно покинули собственные дома и уехали в другие государства, чтобы спастись от боевых действий и военных преступлений россии. Подавляющее большинство стран мира согласилось помочь жителям Украины и гостеприимно организовывает временное убежище для беженцев. В стороне не остаются и простые жители, помогающие жертвам русского террора, кто и чем сможет. Тем не менее есть и такие, кто сложившейся ситуацией недоволен, и публично выражает свое возмущение в соцсетях.

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Так, одной из тех, кто критикует систематическую помощь Эстонии беженцам из Украины, является русскоязычная "эстонка", которая в своем видеообращении отмечает, что переселенцам создают лучшие условия для проживания, кроме того украинский язык ввели на информационных сайтах, предоставляют бесплатные уроки эстонского языка. При этом она отмечает, что "своим русским" такие условия страна не предоставляет, мол, "они здесь в *опе живут, а беженцам мы показываем, какие мы гостеприимные".

Видео из соцсети

Украинцы такой позицией женщины возмущены и в публикации под видео подчеркивают, что "свои русские" сами выбрали жизнь в *опе.

Многих также заинтересовал вопрос, как автор видео вообще проживает на территории Эстонии не зная языка и отправляют женщину вслед за русским кораблем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации на украинские территории уже более 3 миллионов жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и искать временные убежища в странах Европы. Что касается внутреннего переселения и небезразличных украинцев, предоставивших убежище беженцам с горячих точек, предоставив им свое жилье, то руководство страны, в частности президент Владимир Зеленский, пообещал им "вознаграждение" от государства.

Также напомним, что в Украине, недалеко от западной границы, с помощью Израиля планируют развернуть полевой госпиталь, где будут помогать беженцам.