Укр

В столице Азербайджана прозвучал взрыв: есть погибшие и раненные (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Взрыв в клубе в Баку Новость обновлена 03 апреля 2022, 03:32
Взрыв в клубе в Баку

Причиной происшествия называют утечку газа

В самом центре столицы Азербайджана произошел мощный взрыв из-за чего три человека погибли и еще несколько получили ранения.

Об этом информирует Haqqin.az.

Отмечается, что взрыв произошел в центре Баку в ночном клубе "LocationBaku", который начал свою работу лишь 18 марта.

Согласно предварительной версии МВД страны, причиной происшествия стала утечка газа. На месте прибыли правоохранители и спасатели, которые занимаются ликвидацией вспыхнувшего в здании пожара, а также установлением точного числа жертв и пострадавших.

Местные власти сообщили, что погибло по меньшей мере три человека. Взрыв также нанес существенные повреждения расположенным неподалеку зданиям и припаркованным автомобилям.

Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска 2 апреля нанесли массированный удар по украинским городам. Так еще ночью стало известно, что по пригородам Кривого Рога были нанесены удары из реактивных систем залпового огня. Утром же ракетные удары были нанесены по Полтаве и Кременчугу, а ближе к вечеру взрывы услышали и жители Миргорода, Шепетовки, Павлограда и Балаклеи.

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#Взрыв #Азербайджан #Баку
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