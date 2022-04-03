У столиці Азербайджану пролунав вибух: є загиблі та поранені (відео)

Причиною події називають витік газу

У самому центрі столиці Азербайджану стався потужний вибух, через що троє людей загинули та ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє Haqqin.az.

Зазначається, що вибух стався у центрі Баку у нічному клубі "LocationBaku", який розпочав свою роботу лише 18 березня.

Згідно з попередньою версією МВС країни, причиною події став витік газу. На місце прибули правоохоронці та рятувальники, які займаються ліквідацією пожежі, що спалахнула в будівлі, а також встановленням точної кількості жертв і постраждалих.

Місцева влада повідомила, що загинуло щонайменше троє людей. Вибух також завдав суттєвих пошкоджень розташованим неподалік будівлям та припаркованим автомобілям.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська 2 квітня завдали масованого удару по українських містах. Так ще вночі стало відомо, що у передмісті Кривого Рогу було завдано ударів із реактивних систем залпового вогню. Вранці ракетні удари були завдані по Полтаві та Кременчуку, а ближче до вечора вибухи почули й жителі Миргорода, Шепетівки, Павлограда та Балаклії.