Укр

Готовы нарастить добычу "немедленно": Колумбия вызвалась помочь Европе с отказом от российских энергоносителей

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Уголь Новость обновлена 14 апреля 2022, 03:44
Уголь

Южноамериканская страна согласилась помочь Европе с отказом от российских энергоносителей

Колумбия готова занять главную роль в поставках энергоносителей странам Запада после того, как они начали снижать свою зависимость от поставок из россии.

Об этом рассказал президент страны Иван Дуке в комментарии CNN

По его словам, страны Северной Америки и Европы более не могут полагаться на поставки российских угля, газа и нефти, после чего добавил, что Колумбия готова внести свой вклад в решение их проблем.

Дуке добавил, что в его стране находится одни из самых крупных запасов угля в мире, которые они не используют для производства электроэнергии, а потому нарастить его добычу правительство готово "сегодня, немедленно". В частности, он указал, что уже есть соответствующие договоренности с Германией, которая начала отказываться от российских энергоносителей.

Также он поддержал слова президента США Джо Байдена, который назвал геноцидом убийства россиянами мирных граждан в Украине.

"То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это должно прекратиться… Это безумие", — сказал президент Колумбии.

Как сообщалось ранее, в Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) ранее заявляли, что полностью заменить поставки российской нефти в ЕС "практически невозможно". А вот угольное эмбарго уже находится в согласованном странами Европы пятом пакете санкций.

Теги:
#Газ #Колумбия #Уголь #Нефть #Иван Дуке
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