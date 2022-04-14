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Готові наростити видобуток "негайно": Колумбія зголосилася допомогти Європі з відмовою від російських енергоносіїв

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вугілля Новина оновлена 14 квітня 2022, 03:44
Вугілля

Південноамериканська країна погодилася допомогти Європі з відмовою від російських енергоносіїв

Колумбія готова зайняти головну роль у постачанні енергоносіїв країнам Заходу після того, як вони почали знижувати свою залежність від постачання з Росії.

Про це розповів президент країни Іван Дуке у коментарі CNN.

За його словами, країни Північної Америки та Європи більше не можуть покладатися на постачання російського вугілля, газу та нафти, після чого додав, що Колумбія готова зробити свій внесок у розв'язання їхніх проблем.

Дуке додав, що в його країні знаходиться один із найбільших запасів вугілля у світі, які вони не використовують для виробництва електроенергії, а тому наростити його видобуток уряд готовий "сьогодні, негайно". Зокрема він зазначив, що вже є відповідні домовленості з Німеччиною, яка почала відмовлятися від російських енергоносіїв.

Також він підтримав слова президента США Джо Байдена, котрий назвав геноцидом убивства росіянами мирних громадян в Україні.

"Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це має припинитися... Це божевілля", — сказав президент Колумбії.

Як повідомлялося раніше, в Організації країн експортерів нафти (ОПЕК) раніше заявляли, що повністю замінити постачання російської нафти до ЄС "практично неможливо". А ось вугільне ембарго вже знаходиться в узгодженому країнами Європи п’ятому пакеті санкцій.

Теги:
#Газ #Колумбія #Вугілля #Нафта #Іван Дуке
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