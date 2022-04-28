Укр

Илон Маск хочет купить «Кока Колу» - вырастут ли в цене акции компании

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Самый богатый человек в мире Илон Маск Новость обновлена 28 апреля 2022, 13:17
Самый богатый человек в мире Илон Маск

Бизнесмен разместил полушутливый твит, который может вызвать ажиотаж на бирже

Ранним утром 28 апреля самый богатый человек в мире Илон Маск, чье состояние оценивается более чем в 300 миллиарда долларов, на своей странице в соцсети Twitter заявил, что следующей хотел бы купить компанию "Кока Кола", чтобы "вернуть кокаин".

Судя по всему, эксцентричный миллиардер имел ввиду возврат в рецептуру напитка наркотика кокаин, который содержался в кока-коле до 1903 года.

При этом сам Илон Маск в сентябре 2018 года в прямом эфире подкаста американского комика Джо Рогана выкурил сигарету с табаком и марихуаной. В итоге основной актив бизнесмена, компания Tesla, тогда за день потеряла в цене своих акций 1,4%.

Вместе с тем заявление Илона Маска было воспринято всерьез фондовым рынком США, ведь 25 апреля бизнесмен купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

Интерес бизнесмена к компании проявился еще в начале апреля, когда он купил немногим более 9% ее акций, что привело к росту их цен на 9% — до 54,6 долларов за акцию, всего за 1 день.

Правда с покупкой соцсети цена ее акций упала до 48,64 доллара за акцию, что связывают с планами компании уйти с биржи после ее полной покупки Илоном Маском.

Известие о покупке миллиардером Twitter вызвало подорожание на 26% криптовалюты Dogecoin, сторонником которой считается Илон Маск.

Неудивительно, что на фондовом рынке ожидают роста цены акций "Кока Колы" после громкого заявления Илона Маска, пока судя по данным за 27 апреля, акции компании выросли примерно на 0,5% — до 65,56 доллара.

Сам Илон Маск с первых дней российской агрессии против Украины поддержал нашу страну, обеспечив качественным спутниковым интернетом от Space-X, и даже вызвал на поединок владимира путина.

Теги:
#Кока-кола #Илон Маск #Твитер
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