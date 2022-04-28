Ілон Маск хоче купити «Кока Колу» — чи зростуть ціні акції компанії

Бізнесмен розмістив напівжартівливий твіт, який може спричинити ажіотаж на біржі.

Рано вранці 28 квітня найбагатша людина у світі Ілон Маск, чиї статки оцінюється більш ніж у 300 мільярдів доларів, на своїй сторінці в соцмережі Twitter заявив, що наступною хотів би купити компанію "Кока Кола", щоб "повернути кокаїн".

Скоріше за все, ексцентричний мільярдер мав на увазі повернення в рецептуру напою наркотику кокаїн, що містився у кока-колі до 1903 року.

При цьому сам Ілон Маск у вересні 2018 року у прямому ефірі подкасту американського коміка Джо Рогана викурив цигарку з тютюном та марихуаною. У результаті основний актив бізнесмена, компанія Tesla, за день втратила в ціні своїх акцій 1,4%.

Водночас заява Ілона Маска була сприйнята всерйоз фондовим ринком США, адже 25 квітня бізнесмен купив Twitter за 44 мільярди доларів.

Інтерес бізнесмена до компанії проявився ще на початку квітня, коли він купив трохи більше ніж 9% її акцій, що призвело до зростання їх цін на 9% — до 54,6 доларів за акцію, всього за 1 день.

Щоправда, з покупкою соцмережі ціна її акцій впала до 48,64 долара за акцію, що пов’язують із планами компанії піти з біржі після її повної покупки Ілоном Маском.

Звістка про покупку мільярдером Twitter викликала подорожчання на 26% криптовалюти Dogecoin, прихильником якої вважається Ілон Маск.

Не дивно, що на фондовому ринку очікують на зростання ціни акцій "Кока Коли" після гучної заяви Ілона Маска, поки що судячи з даних за 27 квітня, акції компанії зросли приблизно на 0,5% — до 65,56 долара.

Сам Ілон Маск з перших днів російської агресії проти України підтримав нашу країну, забезпечивши якісним супутниковим інтернетом від Space-X і навіть викликав на поєдинок володимира путіна.