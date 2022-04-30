Как в настоящем детективе: женщина годами притворялась сторонницей диктатора, чтобы найти убийцу

Военного преступника искали около четырех лет

Исследовательница из Амстердама создала фейковый профиль в соцсети Фейсбук и несколько лет общалась со сторонниками режима сирийского диктатора Башара Асада, чтобы найти имя человека, расстрелявшего десятки мирных жителей в одном из пригородов Дамаска.

Ее историей поделился The Guardian.

Издание отмечает, что один из новобранцев армии Асада в 2018 году получил ноутбук ранее принадлежавший одному из силовых блоков режима. На устройстве сохранилась видеозапись от предыдущего владельца, на которой были запечатлены кадры убийства по меньшей мере 41 человека.

На кадрах он увидел свежевырытую яму и вооруженного офицера возле нее. По его приказу к нему вывели цивильного мужчину с завязанными глазами и приказали тому бежать якобы укрываясь от снайперов, однако когда тот побежал, в спину ему выпустили автоматную очередь.

По этому принципу были расстреляны и многие другие жители. Судя по всему, большинство из них действительно верило, что их ведут в безопасное место, а не на верную смерть.

Когда расстрелы закончились, множество тел в яме облили бензином и с шутками подожгли. На кадрах сохранилась дата — 16 апреля 2013 года. В те времена пригород Дамаска Тадамон еще был на линии фронта между войсками Асада и повстанцами.

Новобранец решил, что это видео должно быть показано миру и передал кадры французскому активисту, а тот позже отправил его расследователям Ансар Шахуд и Угуру Умиту Унгёру из Центра исследования холокоста и геноцида Амстердамского университета.

Позже видео стало главным свидетельством военных преступлений режима Асада, однако до того расследователям надо было установить личность стрелка на видео.

Ансар Шахуд изначально выступала против режима Асада и из-за своих политических воззрений даже была вынуждена прекратить общение с семьей. Однако после получения указанного видео решила прикинуться сторонницей диктатора и создала фейковый профиль в Фейсбук, чтобы войти в доверие к военным и разведчикам.

Она взяла себе никнейм Анна Ш (Anna Sh) и создала страницу, более напоминавшую фан-клуб Асада и в течение двух следующих лет общалась с представителями режима, говоря, что работает над диссертацией и за это время стала для них своей.

"Им хотелось с кем-то поговорить, рассказать о своем опыте", — говорит Ансар

Прорыв случился лишь 2021 году, когда изучая профили своих новых знакомых наткнулась на человека похожего на того самого стрелка. Мужчина по имени Амжад Юсуф поначалу с подозрением отнесся к Анне Ш, но та смогла его разговорить и даже выйти на видеосвязь.

После лета общения Ансар решила, что с нее хватит и вышла на связь со стрелком со своего реального профиля и показала ему то видео, которое и положило начало расследованию.

"Я горжусь тем, что я сделал", — ответил Юсуф и начал угрожать расправой ей и ее семье.

Прежде чем обнародовать результаты своего расследования, Ансар и Угур позаботились о том, чтобы вывезти из Сирии источника этой видеозаписи и убедиться, что с ним будет все в порядке. Лишь в феврале 2022 передали видеозапись и все собранные доказательства в прокуратуры Нидерландов, Германии и Франции.

Как сообщалось ранее, россия хотела привлечь наемников из числа солдат Асада к войне в Украине, однако позже оказалось, что те не особо горят желанием воевать и погибать на территории нашей страны.