Як у справжньому детективі: жінка роками вдавала прихильницю диктатора, щоб знайти вбивцю

Військового злочинця шукали близько чотирьох років

Дослідниця з Амстердама створила фейковий профіль у соцмережі Фейсбук і кілька років спілкувалася з прихильниками режиму сирійського диктатора Башара Асада, щоб знайти ім’я людини, яка розстріляла десятки мирних жителів в одному з передмість Дамаска.

Її історією поділився The Guardian.

Видання зазначає, що один з новобранців армії Асада у 2018 році отримав ноутбук, який раніше належав одному з силових блоків режиму. На пристрої зберігся відеозапис від попереднього власника, на якому було зафіксовано кадри вбивства щонайменше 41 людини.

На кадрах він побачив свіжовириту яму та озброєного офіцера біля неї. За його наказом до нього вивели цивільного чоловіка із зав’язаними очима і наказали тому бігти нібито ховаючись від снайперів, проте коли той побіг, у спину йому випустили автоматну чергу.

За цим принципом було розстріляно і багато інших жителів. Зважаючи на все, більшість із них справді вірила, що їх ведуть у безпечне місце, а не на вірну смерть.

Коли розстріли закінчилися, безліч тіл у ямі облили бензином і з жартами підпалили. На кадрах збереглася дата – 16 квітня 2013 року. У ті часи передмістя Дамаска Тадамон ще було на лінії фронту між військами Асада та повстанцями.

Новобранець вирішив, що це відео має бути показане світові та передав кадри французькому активісту, а той пізніше відправив його розслідувачам Ансар Шахуд та Угуру Уміту Унгеру із Центру дослідження Голокосту та геноциду Амстердамського університету.

Пізніше відео стало головним свідченням військових злочинів режиму Асада, проте до того розслідувачам треба було встановити стрільця на відео.

Ансар Шахуд спочатку виступала проти режиму Асада і через свої політичні погляди навіть змушена була припинити спілкування з сім’єю. Однак після отримання вказаного відео вирішила прикинутися прихильницею диктатора і створила фейковий профіль у Фейсбук, щоб увійти в довіру до військових та розвідників.

Вона взяла собі нікнейм Анна Ш (Anna Sh) і створила сторінку, яка більше нагадувала фан-клуб Асада і протягом двох наступних років спілкувалася з представниками режиму, говорячи, що працює над дисертацією і за цей час стала для них своєю.

"Їм хотілося з кимось поговорити, розповісти про свій досвід", — каже Ансар.

Прорив стався лише 2021 року, коли вивчаючи профілі своїх нових знайомих натрапила на людину схожу на того самого стрільця. Чоловік на ім'я Амжад Юсуф спочатку з підозрою сприйняв Анну Ш, але та змогла його розговорити і навіть вийти на відеозв’язок.

Після літа спілкування Ансар вирішила, що з неї вистачить і вийшла на зв’язок зі стрільцем зі свого реального профілю та показала йому те відео, яке й започаткувало розслідування.

"Я пишаюся тим, що я зробив", — відповів Юсуф і почав загрожувати розправою їй та її родині.

Перш ніж оприлюднити результати свого розслідування, Ансар та Угур подбали про те, щоб вивезти із Сирії джерела цього відеозапису та переконатися, що з ним буде все гаразд. Лише у лютому 2022 року передали відеозапис і всі зібрані докази до прокуратури Нідерландів, Німеччини та Франції.

Як повідомлялося раніше, росія хотіла залучити найманців з-поміж солдатів Асада до війни в Україні, проте пізніше виявилося, що ті не дуже горять бажанням воювати і гинути на території нашої країни.