кремль не изменил своих планов насчет Украины: Шольц дал путину совет

Даже несмотря на значительные потери кровавый диктатор рф не меняет своих планов касаемо войны Украине

Более двух месяцев длится война в Украине, однако никаких изменений в настроении российского лидера владимира путина не наблюдается, даже ввиду того, что кремль не достиг ни одной из запланированных целей.

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Об этом в субботу, 14 мая, в своем очередном интервью заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет портал T-online.

По словам немецкого чиновника, Украину россиянам так и не удалось завоевать, ведь она защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием.

"НАТО не вывело, а даже усилило свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще сильнее, когда Финляндия и Швеция присоединятся к нему", — сказал он.

Также Шольц добавил, что российская армия понесла значительные потери, гораздо большие, чем за десять лет в Афгани.

"Постепенно пути должен осознать, что выход из этой ситуации возможен только через понимание с Украиной", — подытожил канцлер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц мог поплатиться своей должностью из-за того, что отказал Украине в помощи тяжелым вооружением для защиты от страны-агрессора.