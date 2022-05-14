Зеленский уволил посла в Нигерии: почему это важная новость и как это связано с газовым эмбарго РФ

В Африке открывается экономико-дипломатический "фронт" с россией

В субботу, 14 мая, на 80-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский своим Указом уволил Валерия Кирдоду с поста Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Нигерии и Камеруне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.

Сибига отметил, что послов, которые не справляются с задачами нужно возвращать домой.

"Поэтому не справляешься, не держишь фронт – бегом домой. Особенно если еще и позоришь "честь мундира". Очередное кадровое решение Президента отозвать посла, не понимающего вызовов, ситуации и просто "протирающего штаны". Дальше не хочу характеризовать – пусть объективные оценки дает прямое руководство. Это еще одно свидетельство для тех, кто думает отсидеться, что Центр все видит", — написал Сибига, прикрепивший фото с Указом президента.

Казалось бы, ну что тут такого? Далекая Нигерия не очень-то и входит в сферу первоочередных интересов воюющей Украины. Но есть два "но", и оба они завязаны на энергоносителях, а именно на газе.

Нигерия – крупнейшее государство Африки и имеет большие природные богатства (прежде всего нефть и газ). Более того, Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере, 40% экспорта сжиженного природного газа из этой страны идет именно в Старый Свет.

На фоне развязанной россией войны против Украины и газового шантажа рф страны Евросоюза поставили своей целью отказаться от российского природного газа и нефти. И как пишет Bloomberg, одним из перспективных источников топлива называется Африка, в том числе и Нигерия. Нигерийские власти уже заявили, что готовы помочь Болгарии диверсифицировать источники поставки газа, а по факту, заменить своим газом российский.

Есть еще один важный момент: впереди Украину ждет отопительный сезон, к которому нужно готовиться заранее. Особенно в условиях, когда нам его физически брать негде. Вполне возможно, что наш посол не сумел договориться о возможности поставок нигерийского газа в Украину.

Потенциальные и действующие газопроводы в Европу

Нигерийские власти заявили, что заинтересованы в строительстве межконтинентального, самого длинного в мире (5,6 тыс. км) газопровода, который бы связал их страну с Испанией. Примечательно, что рф заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Нигерию и Марокко с Европой. Об этом заявил министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва, передает Reuters. Таким образом, на африканском континенте уже бушуют страсти и открывается экономико-дипломатический "фронт" с россией.

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Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует остановить транзит газа в Европу через трубопровод "Ямал-Европа", проходящий по территории Польши.

Напомним, рф поставила под угрозу транзит газа в ЕС.