Западные политики откровенно игнорировали главу российского МИДа

Дипломаты стран "Большой двадцатки", которые 8 июля провели на Бали традиционную встречу глав министерств иностранных дел, не смогли дойти до общего знаменателя по теме российского вторжения в Украину, а также договориться о глобальных последствиях его преодоления.

Как передает Associated Press, совместный коммюнике по результатам встречи глав МИД, входящих в G20, также не был согласован.

По информации издания, большую роль в этом сыграла неприязнь и откровенное игнорирование российского главы МИД Сергея Лаврова. В частности, демонстративно общение с ним избегал государственный секретарь США Энтони Блинкен, впервые с начала войны россии против Украины оказавшийся с кремлевским политиком в одном зале.

лавров также показал свое пренебрежение к западным партнерам — он, по меньшей мере, дважды выходил из зала. Впервые, когда слово имела глава МИД Германии Анналена Бербок, а второй — когда должен был выступить с видеообращением украинский министр Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что большинство министров "Большой двадцатки" отказалось от общего фото из-за нежелания позировать рядом с главой МИД страны-агрессора, который яро поддерживает войну в Украине и политику "бункерного деда". Первым, судя по всему, свою позицию высказали представители Соединенных Штатов.

Между тем, лавров очень неординарно отреагировал на отказ некоторых своих коллег от общего фото на саммите глав МИД. Он заявил, что никого фотографироваться не приглашал и в общем-то приехал на мероприятия сугубо по приглашению Индонезии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не выдержав унижения, сергей лавров решил покинуть саммит G20 на Бали еще до его завершения. Причина — в бойкоте, который ему негласно объявили представители других прибывших на встречу государств.