Сотня пострадавших и плесканье в президентском бассейне: что сейчас происходит на Шри-Ланке (видео)

Уже известно о ста пострадавших в ходе протестов на Шри-Ланке, среди которых есть журналисты

Массовые протесты жителей Шри-Ланки, охватившие островное государство 9 июля, привели к бегству президента и отставке ряда чиновников. Протестующие ворвались в президентскую резиденцию, бесчинствуют там и ныряют в шикарный бассейн.

Что сейчас происходит на Шри-Ланке, как ведут себя протестующие и какие шаги предпринимают власти – в материале "Телеграфа". Небольшая страна в Индийском океане взорвалась недовольством из-за проводимой властью политики, и многие эксперты уже сравнивают ситуацию с украинским "Майданом" и бегством Януковича.

Как пишет местное издание News First, в ходе массовых акций протеста 9 июля пострадали 103 человека, 55 из них находятся в больнице. Кроме того, травмированы 11 представителей СМИ.

По данным CNN, президент Готабая Раджапакса согласился уйти в отставку 13 июля. Об этом стало известно вечером в субботу после бурного дня, когда протестующие ворвались в официальную резиденцию президента в Коломбо и поплескались в его бассейне. Кадры этого "купания" уже облетели сеть.

Досталось от протестующих и премьер-министру Ранилу Викремесингхе: они подожгли его частную резиденцию в богатом районе столицы. Позже премьер заявил о готовности уйти в отставку. Оставили свои посты еще четыре министра из правительства Раджапакса.

Такие решения властей митингующие отметили песнями и фейерверками. Жители в течение нескольких месяцев требовали отставки Раджапаксы из-за неспособности его правительства решить экономический коллапс страны.

Напомним, население страны Шри-Ланка превышает 21 млн человек. Президент Готабая Раджапакса был избран в ноябре 2019 года, обещал уладить проблемы с экономикой в весьма бедствующем государстве. Но ситуация на Шри-Ланке стала только хуже: выросли цены, возник дефицит топлива. Жители стали протестовать, из-за чего власти даже ввели чрезвычайное положение.