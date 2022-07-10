Сотні постраждалих та плескання у президентському басейні: що зараз відбувається на Шрі-Ланці (відео)

Вже відомо про сто постраждалих під час протестів на Шрі-Ланці, серед яких є журналісти

Масові протести жителів Шрі-Ланки, що охопили острівну державу 9 липня, призвели до втечі президента та відставки низки чиновників. Протестувальники увірвалися до президентської резиденції, бешкетують там і пірнають у шикарний басейн.

Що зараз відбувається на Шрі-Ланці, як поводяться протестуючі та які кроки робить влада – у матеріалі "Телеграфу". Невелика країна в Індійському океані вибухнула невдоволенням через політику, що проводиться владою, і багато експертів уже порівнюють ситуацію з українським Майданом та втечею Януковича.

Як пише місцеве видання News First, під час масових акцій протесту 9 липня постраждали 103 особи, 55 з них перебувають у лікарні. Крім того, травмовано 11 представників ЗМІ.

За даними CNN, президент Готабая Раджапакса погодився піти у відставку 13 липня. Про це стало відомо ввечері в суботу після бурхливого дня, коли протестувальники увірвалися в офіційну резиденцію президента в Коломбо і поплескалися у його басейні. Кадри цього "купання" вже облетіли мережу.

Дісталося від протестувальників і прем’єрміністру Ранілу Вікремесінгхе: вони підпалили його приватну резиденцію у багатому районі столиці. Пізніше прем’єр заявив про готовність піти у відставку. Залишили свої посади ще чотири міністри з уряду Раджапаксу.

Такі рішення влади мітингувальники відзначили піснями та феєрверками. Мешканці протягом кількох місяців вимагали відставки Раджапакси через нездатність його уряду вирішити економічний колапс країни.

Нагадаємо, населення країни Шрі-Ланка перевищує 21 млн людей. Президент Готабая Раджапакса був обраний у листопаді 2019 року, обіцяв налагодити проблеми з економікою в державі, яка дуже бідує. Але ситуація на Шрі-Ланці стала лише гіршою: зросли ціни, виник дефіцит палива. Мешканці почали протестувати, через що влада навіть запровадила надзвичайний стан.