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"Майдан" та свій "Янукович" на Шрі-Ланці: що відомо про острівну державу

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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До резиденції Готабаї Раджапакси прийшли десятки розлючених місцевих жителів Новина оновлена 09 липня 2022, 14:27
До резиденції Готабаї Раджапакси прийшли десятки розлючених місцевих жителів

Невелика країна в Індійському океані вибухнула невдоволенням через політику, яка проводиться владою

Масові заворушення, які струсили острівну Шрі-Ланку 9 липня, ймовірно призвели до втечі президента країни Готабаї Раджапакси. Принаймні про це свідчать кадри місцевого телеканалу NewsFirst, опубліковані з аеропорту. Журналістам вдалося зняти кортеж з кількох автомобілів, яким цілком можливо привезли лідера країни для його подальшого транспортування за кордон.

"Телеграф" зібрав найважливіші факти про те, що відбувається на острові в Індійському океані, а також трохи розповість про саму країну. До речі, згідно з переписом дворічної давнини населення країни перевищує 21 млн осіб, що робить Шрі-Ланку вельми густонаселеною державою.

Протести: хто, навіщо і чому

Світ уже встигли облетіти кадри штурму президентської резиденції Шрі-Ланки. Те, що відбувається в країні, мимоволі нагадує український Євромайдан — гарячі шини, натовпи протестувальників і спроба поліцейського розгону. Ну і куди ж без президента-втікача? Готабаю Раджапаксу було обрано в листопаді 2019 року після обіцянок навести лад в економічній ситуації держави, яка дуже бідує.

Проте вже навесні 2022 року жителі Шрі-Ланки відчули на собі наслідки вельми потужної кризи фінансової системи країни. На острові різко піднялися ціни на продовольство, а також сильно почалася даватися взнаки нестача палива. Цілий місяць президентський офіс було заблоковано першими мітингувальниками, тож уряду Раджапакси довелося оголосити надзвичайний стан.

Шрі-Ланка протести 2022
Масові протести на Шрі-Ланці

Вважається, що спочатку на тяжке становище Шрі-Ланки вплинула пандемія ковіду. У країну максимально зменшився потік іноземної валюти, що дуже сумно позначилося на стані багатьох місцевих жителів, які звикли до напливу туристів.

Так сталося, що 9 липня терпіння народу урвався остаточно. Тому посеред дня величезний натовп людей, які з’їхалися до найбільшого міста країни Коломбо, і атакував президентську резиденцію. Декілька десятків осіб постраждали при спробі поліцейських перешкодити руху масового зібрання, але це не зупинило протестувальників. Наразі вони зайняли місце звичного перебування Раджапакси, а сам політик, за прикладом Віктора Януковича, був змушений тікати.

Поки що невідомо, чи він покинув межі країни і куди може попрямувати. Проте буквально кілька днів тому він звертався за допомогою до російського диктатора володимира Путін, сподіваючись отримати додаткове паливо в процесі імпорту. Не виключено, що наступною зупинкою президента Шрі-Ланки може виявитися рф (цікаво, чи не Ростов?).

Що ми знаємо про Шрі-Ланку?

Шрі-Ланка — це острівна держава в Індійському океані неподалік Індії. Є ліберальною демократичною республікою. Система управління має назву напівпрезидентської — тут об’єднані частково президентська та парламентська системи. Столицею країни є Шрі-Джаяварденепура-Котте, а не Коломбо, як багато хто помилково вважає. Однак Коломбо має статус найбільшого і густонаселеного міста в Шрі-Ланці.

Шрі-Ланка де знаходиться карта
Шрі-Ланка на карті світу

Офіційних мов у країні дві — сингальська та тамільська. До 1948 року країна мала статус Британської колонії, але потім набула незалежності. Статус республіки Шрі-Ланка отримала трохи згодом — 1972 року.

Найбільший прибуток країна завжди мала від туристичного бізнесу. Вважається, що жителі Шрі-Ланки є одними з найбільш гостинних людей у всьому світі. У лютому 2019 року кількість відпочиваючих на острові іноземців перевищувала 241 тисячу людей. Потім після коронавірусних обмежень почалося загальне зниження поїздок і, звичайно, доходів. Для порівняння — за даними ресурсу Take-profit.org на початку червня 2022-го на острові знаходилося лише трохи більше 30 тисяч туристів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масові протести в Узбекистані, які захопили один із регіонів країни. Цікаво, що народний опір дав свої плоди. Які саме — читайте докладно в нашому матеріалі.

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#Протести #Заворушення #Шрі Ланка