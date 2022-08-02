Байден рассказал детали ликвидации лидера "Аль-Каиды": как это произошло и как аль-Завахири связан с терактом 11 сентября

Американские спецслужба объявили о ликвидации "террориста №1"

Американские спецслужбы сообщили, что в Афганистане силами ЦРУ был ликвидирован предводитель "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири, ставший преемником Усамы бен Ладена после его смерти в 2011 году. О деталях контртеррористической операции рассказал президент США Джо Байден в обращении к американским гражданам.

Текст обращения обнародовала пресс-служба Белого дома. Байден сообщил, что это он инициировал точечный авиаудар по Кабулу, которым был ликвидирован аль-Завахири. "Вы знаете, аль-Завахири был лидером при бен Ладене. Он был с ним все время. Он был его вторым человеком, его заместителем во время теракта 11 сентября. Он активно участвовал в планировании терактов 11 сентября, на нем лежит тежелейшее бремя ответственности за теракты, в результате которых на американской земле погибли 2977 человек", — заявил Байден.

Он отметил, что аль-Завахири в течение десятилетий принимал участие и в подготовке атак против американцев. В частности, Байден обвинил главаря террористов в бомбардировке американского авианосца "Коул" в 2000 году и подрыве американских посольств в Кении и Танзании в августе 1998 года. также, лидер "Аль-Каиды" обвинялся в подстрекательстве к новым терактам. "Теперь правосудие победило, и лидера террористов больше нет", — заявил Байден.

Кто такой аль-Завахири

Айман Мухаммад Раби аз Завахири родился 19 июня 1951 года в Египте в профессорской семье. Высшее образование получал в медвузе по специальности хирургия, но увлекся радикальным исламизмом и стал устанавливать контакты с соответствующими организациями. В 1970-е гг. стал одним из руководителей террористической организации "Исламский джихад". В 1981 году его арестовали за вероятную причастность к убийству президента Египта Анвара Садата – исламисты убили его за сближение с Израилем и США. Отсидев три года по обвинению в хранении оружия, аль-Завахири уже как моджахед (участник священной войны – джихада) отправился в Афганистан воевать против войск Советского Союза.

Впоследствии вместе с другими египтянами поступил в "Аль-Каиду". В составе организации вошел в ближайший круг Усамы бен Ладена и стал фактическим номером два после самого предводителя. Его также называли личным врачом лидера "Аль-Каиды". После смерти бен Ладена он возглавил организацию, хотя западные спецслужбы оценивали его влияние на исламистов как ограниченное.

Аль-Завахири рядом с бен Ладеном

В 1996 году аль-Завахири посетил Россию – в частности, Чечню и Дагестан. В Дагестане был арестован и отсидел несколько месяцев в тюрьме. Бывший офицер КГБ-ФСБ Александр Литвиненко, а также российский олигарх Борис Березовский утверждали, что в Дагестане террорист проходил подготовку под руководством работников российских органов госбезопасности.

В Египте был заочно приговорен к смертной казни. После атаки 11 сентября 2001 Интерпол выдал ордер на арест аль-Завахири. После ликвидации бен Ладена и Анвара аль-Авлаки был признан "теористом №1".

Операция по ликвидации аль-Завахири

По словам Байдена, лидера "Аль-Каиды" разыскивали, чтобы отомстить за атаку на Башни-близнецы в Нью-Йорке и другие теракты 11 сентября. Впрочем, террорист скрывался по всему миру и координировал деятельность организации.

Аль-Завахири продолжали разыскивать при президентах Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе. Установить его местонахождение удалось только после избрания Байдена. В начале 2022 года стало известно, что террорист прибыл в центр Кабула, где находилась его семья. "Тщательно изучив четкие и убедительные доказательства его местонахождения, я санкционировал точный удар, который раз и навсегда уберет его с поля боя", — заявил лидер США.

Более полугода американские спецслужбы выжидали условий, которые были бы оптимальными и свели к минимуму риск причинения вреда любым гражданским лицам. Указ об атаке на аль-Завахири Байден отдал неделю назад. "Никто из членов его семьи не пострадал, жертв среди гражданского населения нет", — заверил президент. Новость он объявил после того, как удалось подтвердить успех миссии.

Байден напомнил прошлогодний уход американских военных из Афганистана, после чего в стране установила власть группировка "Талибан", "Я решил, что после 20 лет войны Соединенным Штатам больше не нужны тысячи солдат на земле в Афганистане, чтобы защитить Америку от террористов, стремящихся нанести нам вред. И я пообещал американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы сделали именно это", — сказал президент США. Байден также пообещал, что американские спецслужбы продолжат отслеживать угрозы со стороны Аль-Каиды и устранять их.

Как сообщал "Телеграф", следующим террористом №1 может стать российский президент владимир путин — в США уже начали процесс признания подконтрольной ему россии страной-спонсором терроризма. Но в американских властях не все хотят присвоения рф этого статуса.