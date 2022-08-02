Байден розповів деталі ліквідації лідера "Аль-Каїди": як це відбулось і як аль-Завахірі пов'язаний з терактом 11 вересня

Американські спецслужби оголосили про ліквідацію "терориста №1"

Американські спецслужби повідомили, що в Афганістані силами ЦРУ було ліквідовано ватажка "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі, який став наступником Усами бен Ладена після його смерті у 2011 році. Про деталі контртерористичної операції розповів президент США Джо Байден у зверненні до американських громадян.

Текст звернення оприлюднила прес-служба Білого дому. Байден повідомив, що це він ініціював точковий авіаудар по Кабулу, яким було ліквідовано аль-Завахірі. "Ви знаєте, аль-Завахірі був лідером при бен Ладені. Він був з ним весь час. Він був його другою людиною, його заступником під час теракту 11 вересня. Він брав активну участь у плануванні терактів 11 вересня, на ньому лежить один з найбільших тягарів відповідальності за теракти, внаслідок яких на американській землі загинуло 2977 людей", — заявив Байден.

Він зазначив, що аль-Завахірі протягом десятиліть брав участь і підготовці атак проти американців. Зокрема, Байден звинуватив ватажка терористів у бомбардуванні американського авіаносця "Коул" у 2000 році та у підриві американських посольств у Кенії та Танзанії в серпні 1998 року. також, лідера "Аль-Каїди" звинувачували у підбуренні до нових терактів. "Тепер правосуддя перемогло, і лідера терористів більше немає", — заявив Байден.

Хто такий аль-Завахірі

Айман Мухаммад Рабі аз-Завахірі народився 19 червня 1951 року в Єгипті у професорській сім’ї. Вищу освіту здобував у медвузі за спеціальністю хірургія, але захопився радикальним ісламізмом і почав встановлювати контакти з відповідними організаціями. У 1970-ті рр. став одним із очільників терористичної організації "Ісламський джихад". У 1981 році його заарештували за ймовірну причетність до убивства президента Єгипту Анвара Садата – ісламісти убили того за зближення з Ізраїлем та США. Відсидівши три роки за звинуваченням у зберіганні зброї, аль-Завахірі уже як моджахед (учасник священної війни – джихаду) вирушив до Афганістану воювати проти військ Радянського Союзу.

Згодом разом з іншими єгиптянами вступив до "Аль-Каїди". У складі організації увійшов до найближчого кола Усами бен Ладена і став фактичного номером два після самого ватажка. Його також називали особистим лікарем лідера "Аль-Каїди". Після смерті бен Ладена він очолив організацію, хоча західні спецслужби оцінювали його вплив на ісламістів як обмежений.

Аль-Завахірі поруч із бен Ладеном

У 1996 році аль-Завахірі відвідав росію – зокрема Чечню та Дагестан. У Дагестані був заарештований і відсидів декілька місяців у тюрмі. Колишній офіцер КДБ-ФСБ Олександр Литвиненко, а також російський олігарх Борис Березовський стверджували, що у Дагестані терорист проходив підготовку під керівництвом працівників російських органів держбезпеки.

У Єгипті був заочно засуджений до страти. Після атаки 11 вересня 2001 року Інтерпол видав ордер на арешт аль-Завахірі. Після ліквідації бен Ладена та Анвара аль-Авлакі був визнаний "теористом №1".

Операція з ліквідації аль-Завахірі

За словами Байдена, лідера "Аль-Каїди" розшукували, щоби помститись за атаку на Вежі-близнюки в Нью-Йорку та інші теракти 11 вересня. Втім, терорист переховувався по всьому світу і координував діяльність організації.

Аль-Завахірі продовжували розшукувати при президентах Джорджеві Буші-молодшому, Бараку Обамі та Дональді Трампі. Встановити його місцезнаходження вдалось лише після обрання Байдена. На початку 2022 року стало відомо, що терорист прибув до центру Кабула, де знаходилась його сім’я. "Ретельно вивчивши чіткі та переконливі докази його місцезнаходження, я санкціонував точний удар, який раз і назавжди прибере його з поля бою", — заявив лідер США.

Понад півроку американські спецслужби вичікували умов, які були би оптимальними і звели до мінімуму ризик завдання шкоди будь-яким цивільним особам. Наказ про атаку на аль-Завахірі Байден віддав тиждень тому. "Ніхто із членів його сім'ї не постраждав, жертв серед цивільного населення немає", — запевнив президент. Новину він оголосив після того, як вдалося підтвердити успіх місії.

Байден нагадав минулорічний відхід американських військових з Афганістану, після чого в країні встановило владу угруповання "Талібан", "Я вирішив, що після 20 років війни Сполученим Штатам більше не потрібні тисячі солдатів на землі в Афганістані, щоб захистити Америку від терористів, які прагнуть завдати нам шкоди. І я пообіцяв американському народу, що ми продовжимо проводити ефективні контртерористичні операції в Афганістані та за його межами. Ми зробили саме це", — сказав президент США. Байден також пообіцяв, що американські спецслужби продовжать відстежувати загрози з боку "Аль-Каїди" та усувати їх.

Як повідомляв "Телеграф", наступним терористом №1 може стати російський президент володимир путін – у США уже почали процес визнання підконтрольної йому росії країною-спонсором тероризму. Але у американській владі не всі хочуть присвоєння рф цього статусу.