Сказывается нехватка оружия: три русских шпиона проникли на оружейный завод в Албании и расстреляли охранников

Ранены двое военнослужащих, которые пытались остановить лазутчиков путина

Пока союзники передают Украине новое мощное оружие, в рф явно испытывают недостаток даже в элементарных автоматах и пистолетах, поэтому идут на любые шаги, чтобы узнать оружейные секреты НАТО и применить их у себя в мордоре.

Такой вывод можно сделать из инцидента, который произошел вчера, 20 августа, в Албании – о нем рассказывает Reuters.

По информации агентства, которое ссылается на Минобороны страны, в субботу, двое албанских солдат были ранены при попытке остановить трех путинских шпионов, которые пытались проникнуть на военный завод в центральной части Албании.

У двух из них были русские паспорта, у одного – поддельный украинский.

"Военнослужащие, охранявшие завод, среагировали незамедлительно, но при их попытках остановить трех иностранных граждан двое наших военнослужащих получили ранения", — сообщили в министерстве.

Раненные албанские военнослужащие

В Минобороны заявили, что один из задержанных, гражданин России, проник на территорию завода и пытался сделать фотографии. Когда к нему приблизились охранники, он использовал против них нервно-паралитический газ, после чего сделал несколько выстрелов и пытался убежать.

В ведомстве заявили, что трое иностранных граждан задержаны. Позже премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что эти трое "подозреваются в шпионаже".

Причиной проникновения на завод албанские военные считают тот факт, что ранее завод использовался для производства автоматов АК-49 и другого стрелкового оружия, а сейчас занимается разработкой вооружения по заказам НАТО – как известно, Албания является членом блока с 2009 года.

Напомним, что российские шпионы не ограничиваются "работой" исключительно на Балканах, а появляются и в других странах, в том числе и в Украине.