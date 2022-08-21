Дається взнаки брак зброї: три російські шпигуни проникли на збройовий завод в Албанії і розстріляли охоронців

Поранено двох військовослужбовців, які намагалися зупинити шпигунів шляхуна

Поки союзники передають Україні нову потужну зброю, в Росії явно відчувають брак навіть в елементарних автоматах і пістолетах, тому росіяни йдуть на будь-які кроки, щоб дізнатися про збройні секрети НАТО і застосувати їх у себе в мордорі.

Такий висновок можна зробити з інциденту, який трапився вчора, 20 серпня, в Албанії – про нього розповідає Reuters.

За інформацією агентства, яке посилається на Міноборони країни, у суботу двох албанських солдатів було поранено при спробі зупинити трьох путінських шпигунів, які намагалися проникнути на військовий завод в центральній частині Албанії.

У двох із них були російські паспорти, у одного – підроблений український.

"Військовослужбовці, які охороняли завод, зреагували негайно, але за їхніх спроб зупинити трьох іноземних громадян двоє наших військовослужбовців отримали поранення", - повідомили в міністерстві.

Поранені албанські військовослужбовці

У Міноборони заявили, що один із затриманих, громадянин Росії, проник на територію заводу та намагався зробити фотографії. Коли до нього наблизилися охоронці, він використав проти них нервово-паралітичний газ, після чого зробив кілька пострілів та намагався втекти.

У відомстві заявили, що трьох іноземних громадян затримано. Пізніше прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що ці троє "підозрюються у шпигунстві".

Причиною проникнення на завод албанські військові вважають той факт, що раніше завод використовувався для виробництва автоматів АК-49 та іншої стрілецької зброї, а зараз займається розробкою озброєння на замовлення НАТО – як відомо, Албанія є членом блоку з 2009 року.

Нагадаємо, що російські шпигуни не обмежуються "роботою" виключно на Балканах, а з’являються і в інших країнах, зокрема й в Україні.