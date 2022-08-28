"Повалят за колбасу": известный журналист дал прогноз, когда в рф могут свергнуть путина

Смена режима в кремле возможна в двух случаях

Несмотря на войну в Украине и на то, XXI век ускоряет все процессы в обществе, рф и путинский режим какое-то время будут устойчивы, но все же им также придет конец.

Таким мнением с Дмитрием Гордоном поделился военный журналист Аркадий Бабченко.

Свержение кремлевского фюрера возможно, по его мнению, при резком обострении экономической ситуации в россии.

"Когда вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, – а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут годами подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы, конечно, повалят с вилами", — уверен Бабченко.

Подобное, по его мнению, было в 1917 году, и повторилось в 1991 году.

"Они всегда валят. Просто надо понимать, что повалят они не за свободу – за колбасу, как это всегда и было. Как и в 17-м году, как и в 91-м. Так и в этот раз – они повалят за колбасу", — считает журналист.

Смена режима в россии, считает он, возможна только в двух случаях.

Первый – это смерть Путина, причем его естественная смерть.

И второй – именно экономическое обрушение.

"Но это еще не скоро, я так думаю", — делает оговорку журналист.

Напомним, что, по мнению Бабченко, после оккупации Украины путин планировал выйти на польские рубежи со всем оружием и техникой из украинских запасов и диктовать условия Евросоюзу. Но эти планы ему сломала украинская территориальная оборона и ВСУ во главе с главкомом Валерием Залужным.