"Повалять за ковбасу": відомий журналіст дав прогноз, коли в Росії можуть змістити путіна

Зміна режиму у кремлі можлива у двох випадках

Незважаючи на війну в Україні і на те, що XXI століття прискорює всі процеси в суспільстві, росії і путінський режим якийсь час будуть стійкі, але все ж таки їм також прийде кінець.

Такою думкою із Дмитром Гордоном поділився військовий журналіст Аркадій Бабченко.

Повалення кремлівського фюрера можливе, вважає він, при різкому загостренні економічної ситуації в Росії.

"Коли весь туалетний папір виявиться у них у ковбасі, — а ковбаса буде у партактиву, а дупу вони знову роками підтиратимуть газетою "Правда" — ось тоді вони на вулиці, звичайно, повалять з вилами", — упевнений Бабченко.

Подібне, на його думку, відбувалося 1917 року, і повторилося 1991 року.

"Вони завжди валять. Просто треба розуміти, що повалять вони не за свободу — за ковбасу, як це завжди і було. Як і в 17-му році, як і в 91-му. Так і цього разу — вони повалять за ковбасу ", — вважає журналіст.

Зміна режиму в Росії, вважає він, можлива лише у двох випадках.

Перший — це смерть Путіна, причому його природна смерть.

І другий – саме економічний обвал.

" Але це ще не скоро, я так думаю", — застерігає журналіст.

Нагадаємо, що, на думку Бабченка, після окупації України путін планував вийти на польські рубежі з усією зброєю та технікою з українських запасів та диктувати умови Євросоюзу. Але ці плани йому зламала українська територіальна оборона та ЗСУ на чолі з головкомом Валерієм Залужним.