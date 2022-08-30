россия усилила военную активность в Арктике: в НАТО обеспокоены размещением новейшего оружия

россия стремиться стать доминирующей страной в регионе

В НАТО фиксируют рост активности россии в Арктическом регионе и считают, что необходимо более тесно сотрудничать с США, чтобы усилить там свое присутствие.

Как рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt, Арктический регион представляет интерес не только для россии, но и для других стран, вроде Китая.

"Москва восстанавливает советские базы и размещает там современное оружие, например, гиперзвуковые ракеты. Китай также проявляет все больший интерес к Арктике", — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО необходимо тоже усилить свое присутствие в Арктике, а США даже собираются назначить специального представителя, который будет усиливать взаимодействие с союзниками в регионе.

Стоит отметить, что россия реализует проект своего доминирования в Арктическом регионе еще с 2000-х годов и претендует на то, чтобы стать доминирующей страной в регионе.

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В 2021 году западные эксперты обеспокоились тем, что Москва начала восстанавливать старые советские военные базы и возможно хочет разместить там ядерные беспилотники Посейдон 2M39

После начала вторжения в Украину в россии заявляли, что обеспокоены вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность в Арктике и "предупредили" НАТО о риске непреднамеренных столкновений.