росія посилила військову активність в Арктиці: у НАТО стурбовані розміщенням новітньої зброї
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росія прагне стати домінуючою країною в регіоні
У НАТО фіксують зростання активності росії в Арктичному регіоні і вважають, що необхідно більш тісно співпрацювати зі США, щоб посилити там свою присутність.
Як розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню Welt, Арктичний регіон становить інтерес не тільки для росії, але й для інших країн, на кшталт Китаю.
"Москва відновлює радянські бази і розміщує там сучасну зброю, наприклад, гіперзвукові ракети. Китай також виявляє все більший інтерес до Арктики", — сказав він.
Столтенберг додав, що НАТО необхідно також посилити свою присутність в Арктиці, а навіть США збираються призначити спеціального представника, який посилюватиме взаємодію з союзниками в регіоні.
Варто зазначити, що росія реалізує проєкт свого панування в Арктичному регіоні ще з 2000-х років і претендує на те, щоби стати домінантною країною в регіоні.
У 2021 році західні експерти стурбувалися тим, що Москва почала відновлювати старі радянські військові бази і, можливо, хоче розмістити там ядерні безпілотники Посейдон 2M39
Після початку вторгнення в Україну в рф заявляли, що стурбовані залученням не арктичних держав НАТО до військової активності в Арктиці та "попередили" НАТО про ризик ненавмисних зіткнень.