росія посилила військову активність в Арктиці: у НАТО стурбовані розміщенням новітньої зброї

росія прагне стати домінуючою країною в регіоні

У НАТО фіксують зростання активності росії в Арктичному регіоні і вважають, що необхідно більш тісно співпрацювати зі США, щоб посилити там свою присутність.

Як розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню Welt, Арктичний регіон становить інтерес не тільки для росії, але й для інших країн, на кшталт Китаю.

"Москва відновлює радянські бази і розміщує там сучасну зброю, наприклад, гіперзвукові ракети. Китай також виявляє все більший інтерес до Арктики", — сказав він.

Столтенберг додав, що НАТО необхідно також посилити свою присутність в Арктиці, а навіть США збираються призначити спеціального представника, який посилюватиме взаємодію з союзниками в регіоні.

Варто зазначити, що росія реалізує проєкт свого панування в Арктичному регіоні ще з 2000-х років і претендує на те, щоби стати домінантною країною в регіоні.

Читайте також: Категорія Україна Генсек НАТО дав Україні важливу обіцянку У Північноатлантичному Альянсі зазначили, стабільна Україна — запорука європейської безпеки

У 2021 році західні експерти стурбувалися тим, що Москва почала відновлювати старі радянські військові бази і, можливо, хоче розмістити там ядерні безпілотники Посейдон 2M39

Після початку вторгнення в Україну в рф заявляли, що стурбовані залученням не арктичних держав НАТО до військової активності в Арктиці та "попередили" НАТО про ризик ненавмисних зіткнень.