Взрыв на Крымском мосту: в россии уже придумали, как сорвать зерновое соглашение с Украиной

Пропагандисты кремля начали разгонять очередной фейк с "терактом" и хотят прекращения договоренностей

После сомнительного расследования, которое в россии поспешно провела ФСБ после взрыва на Крымском мосту, в информационном пространстве рф пропагандисты кремля уже начали использовать событие в качестве повода для расторжения зернового соглашения.

Так, в частности, Владимир Корнилов прокомментировал в своем ТГ-канале информацию о якобы раскрытии "теракта" на Крымском мосту. По его словам, будто бы украинские организаторы взрыва использовали зерновое соглашение.

"Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем (!) из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в россии украинские террористы использовали зерновое соглашение! Важный аргумент для того, чтобы не продлевать его в нынешнем виде!", – написал пропагандист.

Информацию о том, что россия попытается не выполнять условия зернового соглашения и захочет его сорвать, ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Давайте не забывать, что 22 ноября исполнится 120 дней со дня подписания соглашения. Сигналы, которые мы получаем от страны-агрессора, свидетельствуют о том, что они хотят приостановить этот коридор, потому что что-то им там не нравится. Это традиционная политика россии о несоблюдении соглашений. На самом деле многим странам мира и Украине это соглашение нужно. Его бы, по моему мнению, стоило бы расширять, используя возможности корабельного сообщения, увеличивать спектр поставок", — подчеркнул Василий Боднар.

Полный текст интервью дипломата читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты уже на следующий день после подписания их властями зернового соглашения нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы. Именно в этом инфраструктурном объекте находится зерновой терминал, откуда до Черного моря должны были отправиться корабли с продовольствием.

22 июля Украина в турецком Стамбуле подписала договоренности о разблокировании трех наших портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза зерна и других продуктов. Это соглашение не акт доброй воли россиян, а вынужденная уступка оккупантов после провала с островом Змеиный.