Решающее событие XXI века: глава Пентагона рассказал, почему исход войны в Украине важен для всего мира

Глава Пентагона говорит, что от победы Украины зависит судьба всего мира

Исход войны в Украине станет определяющим для курса глобальной безопасности для всего мира в XXI веке, а потому события, которые происходят в Восточной Европе сейчас важны для всех.

Как сообщил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе, российское вторжение в Украину вызвало худший кризис безопасности в мире со времен Второй мировой войны.

"На карту поставлены стабильность и процветание по обе стороны Атлантики", — заявил он.

Министр обороны США подчеркнул, что своим вторжением российский диктатор владимир путин бросил вызов НАТО, поскольку его агрессия против Украины является прямым посягательством на общие ценности и правила ведения войны, а также подрывает основанный на правилах международный порядок, на котором основана безопасность всего мира.

Вместе с тем Остин подчеркнул, что НАТО не позволит путину втянуть себя в войну, но продолжит помогать Украине до тех пор, пока она защищает себя.

Напомним, заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов ранее заявил, что у ВСУ есть все шансы освободить оккупированный россией Крым до конца текущего года.