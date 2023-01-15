Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале, среди них и россияне (видео момента)

На борту было 72 человека, если пассажиры и члены экипажа погибли, то катастрофа стала крупнейшей в Непале за многие годы

В Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines, который летел в Покхару из Катманду. Он упал утром в Покхаре приближаясь к аэропорту. На борту было четверо членов экипажа и 68 пассажиров.

Об этом сообщает местное издание "Катманду пост". На борту также находились 15 иностранцев. Среди находящихся на борту были как минимум шестеро детей.

Авария произошла около 11 утра по местному времени (примерно в 7 утра по Киеву). За два с половиной часа проведения спасательной операции из самолета достали 25 тел. В авиакомпании говорят, что о выживших ничего не известно. СМИ пишут о том, что погибли все находившиеся на борту. Момент предшествовавший падению самолета попал на видео.

Над местом падения поднимались клубы огня и дыма. Обломки разбросало на значительное расстояние. Среди иностранцев, пребывавших на борту были индийцы, корейцы, представители Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции, а также россияне — четыре человека, которые погибли.

В Непале сложная гористая местность, а также изменчивая погода. Они могли стать причинами катастрофы, но в них еще предстоит разбираться следователям. Ранее "Телеграф" рассказывал про авиакатастрофу легкого самолета в Кении.