Десятки людей загинули в авіакатастрофі в Непалі, серед них і росіяни (відео моменту)

На борту було 72 особи, якщо пасажири та члени екіпажу загинули, то катастрофа стала найбільшою в Непалі за багато років

У Непалі розбився літак авіакомпанії Yeti Airlines, який летів до Покхари з Катманду. Він упав вранці у Покхарі наближаючись до аеропорту. На борту було четверо членів екіпажу та 68 пасажирів.

Про це повідомляє місцеве видання "Катманду пост". На борту також було 15 іноземців. Серед тих, хто перебував на борту, були як мінімум шестеро дітей.

Аварія сталася близько 11 ранку за місцевим часом (приблизно о 7 ранку за Києвом). За дві з половиною години проведення рятувальної операції з літака дістали 25 тел. В авіакомпанії кажуть, що про тих, хто вижив, нічого не відомо. ЗМІ пишуть про те, що загинули всі, хто знаходився на борту. Момент, що передував падінню літака, потрапив на відео.

Над місцем падіння піднімалися клуби вогню та диму. Уламки розкидало на значну відстань. Серед іноземців, які перебували на борту, були індійці, корейці, представники Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції, а також росіяни — чотири людини, які загинули.

У Непалі складна гориста місцевість та мінлива погода. Вони могли стати причинами катастрофи, але в них ще слід розбиратися слідчим. Раніше "Телеграф" розповідав про авіакатастрофу легкого літака у Кенії.