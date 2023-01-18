Американский аналитик назвал главную черту путина и то, как она влияет на войну

Главарь "вагнеровцев" пиарится на войне намеренно, а план по вторжению в Украину разрабатывал лично президент россии с ФСБ-шниками

По мнению военного американского аналитики Роба Ли, путин страдает прокрастинацией. Российский президент долго оттягивал смену военного руководства рф и объявление мобилизации, дотянув до необратимых последствий.

Об этом научный сотрудник Института исследований внешней политики и военный аналитик Роб Ли рассказал в интервью The New Yorker, передает "Медуза". По его словам, прокрастинация — это характерная черта стратегии путина.

Прокрастинация — это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. Лишь тогда, когда все пойдет не по плану, прокрастинатор примет необходимое решение.

К такому поведению зарубежный аналитик отнес перенос мобилизации и кадровые перестановки в военном руководстве россии. Напомним, что 11 января главу Генштаба рф валерия герасимова назначили командующим российскими войсками в Украине. Сергей суровикин, который занимал эту должность ранее, был понижен до заместителя командующего. А мобилизация была объявлена не 9 мая, как ожидалось, а позже — когда армия россии понесла серьезные потери на Харьковском направлении. Перед каждым из этих шагов путин долго ждал, чтобы ситуация замедлилась или пошла не так, как нужно.

"Одной из характерных черт российской стратегии является прокрастинация", — заявил Роб Ли.

Кроме того, изначальный план вторжения в Украину путин прорабатывал совместно с ФСБ и несколькими высокопоставленными чиновниками в кремле. Начальник Генштаба герасимов отыграл ключевую роль в войне, но план вторжения вряд ли принадлежит ему.

Что касается ЧВК "Вагнера" и их главаря евгения пригожина, то наемники сейчас играют важную роль, наступая в Бахмуте и Соледаре. Основатель ЧВК намеренно рекламирует себя и делает "лицом войны": навещает раненых, критикует Минобороны и фотографируется на передовой.

Также Роб Ли отметил, что россияне не просто так бьют по энергообъектам Украины. Оккупанты хотят сделать эту войну максимально дорогой как для Украины, так и для стран Запада, которые оказывают ей поддержку. Еще одна цель этих ударов — вынудить Киев пойти на уступки и согласиться на переговоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия воюет не за победу. Нардеп уверен, что путин готов бросить в "мясорубку" войны почти все население россии, чтобы достичь желаемого.