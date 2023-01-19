Высокий спрос на проституток в Давосе. Таблоиды пишут о неожиданной стороне форума

Секс-работницы съехались на швейцарский курорт в надежде поймать VIP-клиентов

Западные таблоиды обратили внимание на неожиданную сторону Всемирного экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе (проходит с 16 по 20 января). На курорт, куда съехались мировые лидеры и бизнесмены, в ожидании заработка массово хлынули работницы эскорта.

Некоторые проститутки публично признаются о "высоком сезоне" на свои услуги и пишут посты в Twitter, а некоторые раздают комментарии журналистам популярных таблоидов. Имен "клиентов" не раскрывают. Вот как выглядит темная сторона Давоса:

Проститутка рассказала о клиенте с вооруженными охранниками

Немецкая эскортница Саломе Бальтус

Проституция в Швейцарии легальна и считается экономической деятельностью. Секс-работница из Германии Саломе Бальтус, также колумнистка и писательница, остановилась в отеле неподалеку от Давоса. Девушка ведет блог в Twitter и делится опытом со Всемирного экономического форума.

Проститутка в Twitter рассказала о клиентах среди посетителей экономического форума

"Свидание в Швейцарии во время (Всемирного экономического форума, — ред.) означает смотреть на дула оружия охранников в коридоре отеля в 2 часа ночи, а затем делиться с ними розданными шоколадными конфетами из ресторана и сплетничать о богатых", — описывает она закулисье форума в одном из постов.

Проститутка добавила, что после этого твита ей начали писать швейцарские таблоиды. Одному из них, 20 минут, она призналась, что запросов на "услуги" на форуме было много, однако они поступают не от топ-политиков.

"У них нет ни времени, ни желания. Надо выбирать между "наркотиком": сексом или политической властью. Последнее сильнее, оно не оставляет места другим интересам и съедает людей полностью", — утверждает Саломе.

Однако она не раскрывает, кто именно пользуется ее услугами:

"Поверьте, вы не захотите вступать с ними в судебную тяжбу", — говорит проститутка.

Всех проституток забронировали еще перед форумом, — таблоиды

Спрос на эксорт-услуги перед форумом был столь велик, что даже были созданы специальные сайты для "бронирования", пишет австрийский таблоид Express.

"Когда деловая и политическая элита встречаются в Давосе на экономическом форуме, это также означает одно: высокий сезон для эскорт-услуг на швейцарском курорте. Девушки, оказывающие особенно близкие к телу услуги, полностью забронированы до начала встречи", — говорится в материале.

Несмотря на огромное предложение и высокие цены, в результате спрос удовлетворить не удалось.

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Менеджер эскорт-службы в городе Ааргау, расположенном примерно в 160 километрах от Давоса, рассказал таблоиду 20 Minuten о спросе на проституток на каждом экономическом саммите. "Организация" получила 11 заказов и 25 запросов, менеджер предполагает, что в течение недели заказов будет гораздо больше.

"Некоторые также бронируют эскорт для себя и своих сотрудников на вечеринку или даже в номер гостиницы", — сказала менеджер эскорт-службы.

Чтобы забронировать одну из секс-работниц на четыре часа, нужно заплатить более 1600 долларов, тогда как одна ночь может стоить до 2770 долларов, говорится в отчете Indy100.

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2500 долларов за ночь, немцы скупы на чаевые

Проститутка Лиана рассказала немецкой газете Bild о своем постоянном клиенте, американце, который во время своих визитов в Давос платит ей 750 долларов в час или 2500 долларов за всю ночь, а также покрывает расходы за дорогу.

Она добавила, что одевается в деловую одежду, чтобы сливаться с толпой на Всемирном экономическом форуме и не обращать на себя дополнительного внимания.

Статья Bild "Бум эскорта в Давосе"

Эскортница рассказывает, что несколько лет назад ее пригласил работник немецкой промышленной группы в Давосе:

"Он фактически заказал меня на четыре часа. Но потом все произошло по-другому: не прошло и десяти минут, как он почувствовал оргазм. Вскоре после этого он храпел в постели рядом со мной", — вспоминает она и смеется.

Однако Лиана предпочитает американцев и британцев в постели, потому что говорит, что "немцы скупы на чаевые".

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На высокий сезон проституции в Давосе обращают внимание не только таблоиды. Пару лет назад важное издание The Times провело журналистское расследование о секс-работницах на саммите. Журналисты посчитали, что в 2020 году по меньшей мере 100 известных проституток посетили саммит в Давосе.

Однако есть и обратная сторона медали – на таких собраниях распространены сексуальные домогательства высокопоставленных бизнесменов.

Другое издание, inews.co.uk цитирует слова эскортницы, которая жалуется, что форум в Давосе является самым плохим в вопросе защиты от притязаний, потому что виновники находятся среди их привилегированных друзей, поэтому им легко уклоняться от ответственности.

Как сообщал "Телеграф", арбитра ФИФА Славко Винчича задержали в доме с наркотиками, оружием и проститутками.