Упрек Зеленской мировым лидерам, Дуда и Науседа давят на Берлин по поводу танков. Что сейчас происходит в Давосе

Рассказываем, что важное нужно о нем знать о втором дне форума

В швейцарском Давосе в самом разгаре Всемирный экономический форум, который проходит с 16 по 20 января. Это уже второй форум в Давосе за время полномасштабного вторжения россии в Украину, первый состоялся в мае.

На этот раз мероприятие проходит в традиционном формате и в традиционное время, а вот россия не участвует.

Мы собрали для вас последние громкие заявления, прозвучавшие на форуме:

Тема и ожидания от форума

Тема встречи звучит как "Сотрудничество во фрагментированном мире". В повестке — обсуждение поиска государственно-частного сотрудничества по таким вопросам, как энергетика, климат, инвестиции, торговля, технологии будущего, рабочие места, здравоохранение и социальная мобильность, передает AP.

США будут представлены представителями администрации Байдена, включая посланника президента по климатическим вопросам Джона Керри, руководителя национальной разведки Аврил Хейнс и торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай, а также нескольких губернаторов и законодателей Конгресса.

Кто представляет Украину в Давосе

Зеленская во время встречи с основателем ВЭФ проф. Клаусом Швабом

В Украинском доме в Давосе в рамках дискуссий от имени страны будут выступать следующие политики:

Юлия Свириденко – министр экономического развития и торговли;

– министр экономического развития и торговли; Михаил Федоров – министр цифровой трансформации;

– министр цифровой трансформации; Александр Ткаченко , министр культуры и информационной политики Украины;

, министр культуры и информационной политики Украины; Виталий Кличко , мэр Киева;

, мэр Киева; Александр Сенкевич , мэр Николаева;

, мэр Николаева; Андрей Садовый , мэр Львова;

, мэр Львова; Сергей Сухомлин , мэр Житомира;

, мэр Житомира; Элина Свитолина , украинская теннисистка, посла United24;

, украинская теннисистка, посла United24; Маси Наем , адвокат, офицер, лейтенант Вооруженных Сил Украины;

, адвокат, офицер, лейтенант Вооруженных Сил Украины; Илья (Гендальф) Самойленко , украинский военнослужащий, офицер-разведчик Национальной гвардии Украины;

, украинский военнослужащий, офицер-разведчик Национальной гвардии Украины; Юлия (Тайра) Паевская, украинская военнослужащая, парамедик, волонтер.

А также заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, глава Фонда госимущества Рустем Умеров, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, координатор United24 Ярослав Гресь и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Во вторник с 15:30 – 16:30 в Давосе выступила первая леди Елена Зеленская на мероприятии "Мирная Украина – к чему мы стремимся". В среду в 17:30 по видеосвязи к форуму присоединяется президент Украины Владимир Зеленский. В четверг в 11.00 будет выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Что важного было сегодня

Заявление немцев о танках для Украины:

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что решение об отправке танков Leopard в Украину для Германии будет легче, если США отправят эквивалентные машины, передает The Bloomberg. Польши и Финляндии.

"Группа поддержки" Украины в лице Дуды и Науседи давит на Шольца:

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на панельной дискуссии "В защиту Европы" заявил, что если страны Запада будут продолжать посылать Украине большое количество современной военной техники, "у украинцев будет потенциал остановить россию", передает TVP World.

"Мы собираем эту коалицию, сообщество стран, которые, надеюсь, передадут танки "Леопард-2". Здесь мы рассчитываем на наших финских партнеров, имеющих эти танки, и ряд европейских стран", — заявил Дуда.

Президент Литвы Гитанас Науседа, также участвовавший в дискуссии, ответил, что "твердо верит", что Германия предоставит Украине танки Leopard. Он подчеркнул, что "у нас нет роскоши для таких задержек, и это нужно сделать быстро".

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Давос только завтра. Планируется, что в среду он выступит со специальной речью в среду в 15:45 по местному времени (14:45 по Киеву).

Зеленская упрекнула отдельных участников форума:

Первая леди Украины Елена Зеленская, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме, упрекнула отдельных его участников.

"Вас всех объединяет то, что вы действительно влиятельны (…) Но не все вы используете это влияние или иногда вы используете его таким образом, что оно еще больше разъединяет", — заявила Зеленская.

В своем выступлении она также рассказала, как полномасштабное вторжение россии травмирует семьи по всей Украине и разрушает их жизнь и отметила, что президент россии владимир путин угрожает выйти за пределы Украины.

"Мы стоим перед крахом мира, которым мы его знаем", — отметила первая леди.

Урсула фон дер Ляйен призвала поддержать Украину:

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после обращения Зеленской призвала мировых лидеров в Давосе продолжать помогать Украине.

"Украина хочет стать членом Евросоюза, и это отличная возможность привлечь инвестиции и реформы, чтобы проложить этот путь для Украины в Европейский Союз. Я призываю вас: нам нужна каждая помощь. Украина заслуживает как можно больше поддержки", — заявила фон дер Ляйен.

Появление представителя Китая контрастировало с отсутствием россии:

Появление вице-премьера Китая Лю Хэ в Давосе контрастирует с заметным отсутствием россии, ключевого союзника, чье вторжение в Украину Китай отказался осуждать, передает Reuters. Также визит Лю знаменует собой первую поездку китайской делегации высокого уровня за границу после введения строгого карантина в прошлом месяце. Лю Хэ заявил, что Китай приветствует иностранные инвестиции и будет продолжать открываться миру.

В ОП призвали создать специальный трибунал военных преступлений:

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время видеообращения в рамках открытия проекта Ukraine is You в Давосе заявил, что Украина не простит ни одной пытки, разрушенного дома и слезы украинского ребенка, а каждый преступник будет привлечен к ответственности. По его словам, украинские правоохранители, в том числе Офис генпрокурора, работают над этим. Соответствующее видео опубликовано на странице проекта в YouTube.

"Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужна консолидированная международная поддержка, чтобы Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию и создала этот трибунал", — отметил Ермак.

Он отметил, что трибунал для привлечения россии к ответственности за военные преступления в Украине и механизм выплаты ею компенсации за ущерб являются наиболее реальными путями наказать агрессора и предотвратить повторение таких войн в мире. Ермак сказал, что Международный уголовный суд не имеет необходимой юрисдикции, поэтому нужно создать специальный трибунал, который смог бы работать быстрее, чтобы уже через два-три месяца предъявить обвинения в преступлениях против человечества. При этом он подчеркнул, что все 80 тысяч преступлений россиян должны получить соответствующую оценку.

Чат-бот ChatGPT может иметь военное применение:

Чат ChatGPT, технология, которая может изобрести практически любой контент, вызывает интерес в Давосе. Посетители конференции, наиболее заинтересованные в развитии технологии, включают и корпорацию Microsoft, передает Reuters. По словам исполнительного директора компании Сатьи Наделли, возможности искусственного интеллекта полностью трансформируют все продукты Microsoft. Microsoft заявила, что планирует продавать ChatGPT своим клиентам, компания также работала над добавлением программного обеспечения для генерации изображений в поисковую систему.

Гендиректор Palantir Technologies Inc (поставщика программного обеспечения, помогающего правительствам визуализировать передвижение армии) Алекс Карп, сказал, что такой искусственный интеллект может иметь военное применение.

"Идея, что автономная вещь может генерировать результаты, в основном, очевидно, полезна для войны. Страна, которая быстрее всего продвигается в возможностях искусственного интеллекта, собирается определить законы", — сказал Карп.

Как сообщал Телеграф, Великобритания объявила новый рекордный пакет военной помощи Украине, в перечне целая эскадрилья танков Challenger 2.